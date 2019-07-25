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Владимир Комиссаров: В этом году туристов будет больше на 5-10 процентов

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- Виктория Гунгер
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Численность отдохнувших в Кыргызстане туристов в первом квартале составила 92,6 тысяч человек. Это на 1,1 процент больше показателей прошлого года. Их прием и обслуживание осуществляли 221 учреждений отдыха и туризма. Такие данные опубликовал Национальный статистический комитет.

Признает увеличение потока отдыхающих в 2019-ом, особенно на Иссык-Куле, и президент Ассоциации туризма "Шелковый путь" Владимир Комиссаров.

- По нашим прогнозам туристов в этом году будет процентов на 5-10 больше, чем в прошлом. Это касается, в первую очередь, Иссык-Куля. И хотя большую часть отдыхающих составляют внутренние туристы, едут к нам, как обычно, казахи и россияне. Поэтому недостатка в посетителях в этом году пансионаты не испытывают. Особенно на фоне установившейся жары. Причем, сейчас идет основной туристический пик. Начинается он обычно с середины июля и длится до середины августа, - сказал VB.KG Комиссаров.

Однако президент туристической Ассоциации отметил, что почивать на лаврах республике рано.

- В нынешней ситуации Иссык-Куль весьма ограничен количеством коек. Однако ставку надо делать не на их увеличение - места играют роль один-два месяца - в июле-августе. Необходимо направить все усилия на продления турсезона на целый год. Только тогда, страна ощутит подъем туристической сферы. И именно этот вопрос сейчас необходимо поставить во главу угла, - добавил Комиссаров.


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URL: https://www.vb.kg/380199
Теги:
Иссык-Кульская область, туризм, Кыргызстан, экономика, Иссык-Куль, Министерство культуры и туризма
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