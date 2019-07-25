Юные кыргызстанцы стали чемпионами Европы по хоккею

Команда юных кыргызстанцев победила в турнире Европы по хоккею. Об этом сообщает elgezit.kg со ссылкой на президента Федерации хоккея КР Анвара Оморканова.

2 июля в Чехии стартовал международный турнир среди детей "Чешская шайба". За победу на турнире сыграли команды из Чехии, Словакии, России и Финляндии.

В составе юношеской сборной Бишкека на турнире в Чехии сыграли игроки, которые стали победителями международного турнира в Чикаго (штат Иллинойс, США) и принимали участие в турнире в Канаде.

"Только что закончился финал турнира по хоккею в Чехии, где играли наши маленькие соотечественники. В итоге мы выиграли со счетом 6:2 и стали обладателями кубка турнира "Чешская шайба". Мы - чемпионы Европы!" - сообщается на странице в Facebook Анвара Оморканова.

Сообщается, что отличились Асан Абдыгулов - три забитых шайбы, по одной забитой шайбе у Умара Эгембердиева, Барсбека и Альберта Кыдыралиева.

Напомним, сборная Кыргызстана выиграла все пять матчей в отборочном турнире на чемпионат мира по хоккею, но перед последним матчем с ОАЭ (матч между нашими сборными должен был быть решающим) нашей сборной присудили поражения (0:5) во всех предыдущих матчах. В связи с этим, хотя и последний матч был выигран, наша сборная по хоккею не прошла дальше.

Глава Федерации хоккея КР Анвар Оморканов отметил, что они будут оспаривать этот беспредел.

Позже стало известно, что сборная Кыргызстана по хоккею все-таки сыграет в новом дивизионе чемпионата мира.

Чемпионат мира по хоккею проходит в нескольких дивизионах в зависимости от рейтинга команд. Кыргызстан в Абу-Даби участвовал в отборочном турнире III дивизиона. С 31 марта по 5 апреля команда Кыргызстана выиграла четыре игры - с Кувейтом (14:0), Таиландом (6:2), Боснией и Герцеговиной (14:3) и Гонконгом (8:3). Сборная считалась лидером, но 6 марта перед последней игрой результаты предыдущих игр аннулировали.