Очаги опасных заболеваний в КР. Мина замедленного действия

В жилмассиве "Ала-Тоо" потрескался саркофаг, используемый для сибиреязвенных захоронений. Об этом сообщили в столичном муниципалитете. На опасный объект незамедлительно выехала межведомственная рабочая комиссия многосекторального координационного комитета по социально значимым и особо опасным инфекционным заболеваниям Ленинского района.

В итоге местному территориальному управлению дали две недели, чтобы забетонировать трещины в саркофаге.

Болезнь под ногами

Особую опасность, по словам экспертов, представляют неизвестные очаги, которые разбросаны по пастбищам и джайлоо. Например, животное пало на выпасе, его попросту закидали землей, создав опасный очаг. Такие захоронения могут заражать почву, растительность, когда оказываются на поверхности, а затем и скот. Поэтому, любое захоронение или скотомогильник – мина замедленного действия, за которой требуется постоянный контроль.

Люди заразиться этим заболеванием могут несколькими путями. Например, при картофельной копке на месте падежа скота, при разделке туш, когда через контакт с больным животным бактерия сибирской язвы может проникнуть в порез или рану на коже, либо через пищу. В свою очередь, само заболевания имеет две формы – кожную и внутреннюю. И если первая – в виде болячек – излечима, то внутренняя в большинстве случаев заканчивается летальным исходом. Поэтому, чтобы избежать угрозы, необходима обязательная вакцинация скота. Особенно в зонах риска. Не подвержены подобной заразе только собаки и птицы. Все остальные находятся в зоне риска

Угрозу для захоронений сибирской язвы и других опасных заболеваний представляют стихийные бедствия. Именно они могут стать спусковым крючком для активизации заболевания. Особенно неизвестных скотомогильников.

Только изоляция!

По словам директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Сабыржана Абдикаримова, вопрос сохранности от людей таких зон неоднократно поднимался депутатами и специалистами.

- После чего, многие опасные захоронения оградили и забетонировали, чтобы к ним не было доступа людей и животных. Причем, все делалось с учетом невозможности размытия водой такого захоронения. В целом же, опасные саркофаги находятся в введении айыл окмоту, которые должны их пристально контролировать. Тем более, что попадая в почву, заболевание сибирской язвы не разрушается и может существовать там сотню лет. А затем при благоприятных для нее условиях дать споры и привести к заражению, - сказал VB.KG Абдикаримов.

На территории Кыргызстана имеются около 1400 очагов сибирской язвы, имеющих паспорта. Причем, их количество увеличивает из года в год.

- Так как нередко забой происходит в одном месте, а затем больную тушу везут для продажи или употребления в другое. А там, где есть контакт с почвой больного животного, должно устанавливаться ограждение и опознавательный знак. Но все это должны делать органы МСУ, - подчеркнул Абдикаримов.

Что касается саркофага в жилмассиве "Ала-Тоо", то на данный момент он полностью изолирован от контактов с людьми и животными.

- Следовательно, не может привести к распространению нового очага сибирской язвы среди жителей. Однако органам МТУ все же необходимо постоянно контролировать опасный объект.