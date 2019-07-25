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Кыргызстанец пытался пересечь границу с чужим паспортом

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР сообщает, что 25 июля 2019 года пограничники контрольно - пропускного пункта "Ак-жол-автодорожный" задержали гражданина Кыргызстана, пытавшегося выехать из страны с чужим паспортом.

Гражданин Кыргызстана прибыл на КПП "Ак-жол-автодорожный". При прохождении паспортного контроля он предъявил пограничному наряду общегражданский паспорт на имя А.Д., 1997 г.р.

Однако в ходе проверки документа пограничники выявили полное несоответствие фотографии в документе с внешностью предъявителя паспорта.

После составления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/380207
Теги:
граница, паспорт, Кыргызстан
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