Кыргызстанец пытался пересечь границу с чужим паспортом

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР сообщает, что 25 июля 2019 года пограничники контрольно - пропускного пункта "Ак-жол-автодорожный" задержали гражданина Кыргызстана, пытавшегося выехать из страны с чужим паспортом.

Гражданин Кыргызстана прибыл на КПП "Ак-жол-автодорожный". При прохождении паспортного контроля он предъявил пограничному наряду общегражданский паспорт на имя А.Д., 1997 г.р.

Однако в ходе проверки документа пограничники выявили полное несоответствие фотографии в документе с внешностью предъявителя паспорта.

После составления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.