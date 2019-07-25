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Баннерами с президентом прикрыли пол во время ремонта киностудии

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- Екатерина Улитина
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Баннерами с изображением президента Сооронбая Жээнбекова прикрыли пол при ремонте помещения. Видеозапись распространяют в социальных сетях.

По данным телеграм канала "Короче", видео снято в коридоре киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Напомним, недавно в сеть попало видеозапись, на которой видно как два сотрудника мэрии дурачатся, а потом один бьет другого портретом Сооронбая Жээнбекова. В аппарате президента попросили не увольнять молодых людей. В итоге молодые люди извинились и получили выговор.


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URL: https://www.vb.kg/380210
Теги:
Кыргызфильм, мэрия, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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