Путин и два президента. Эксперты поставили под сомнение суверенитет КР

Вчерашняя встреча экс-президента Алмазбека Атамбаева подтвердила незрелость кыргызской политической элиты, ее неспособность решать споры в правовом поле. За примирение конфликтующих президентов, действующего и бывшего взялся Владимир Путин.

Эксперты полагают, что это ставит под сомнение фактический суверенитет Кыргызстана. При этом эксперт Алмаз Тажыбай не видит прямого вмешательства Москвы.

- Если Россия будет вмешиваться во внутриполитические дела Кыргызстана, то это будет латентное вмешательство, не прямое. Вчерашнюю речь президента России нельзя расценивать как вмешательство. Слова о стабильности, развитии и процветании говорят лидеры всех стран - Европы, США и других. В этом нет ничего нового. Да, Россия не заинтересована, чтобы в Кыргызстане произошла третья революция, да, ей не нужно, чтобы у нее под брюхом горел конфликт. Но это скорее совет соседа и забота о собственных интересах.

Другое дело, что наши политические лидеры не могут сами решить свои разногласия. По привычке ходят на поклон в Москву и просят решить проблемы, которые вполне можно разрешить самим. Это подтверждение, того, что говорили давно: Кыргызстан преданный союзник России. Это если выбрать мягкую формулировку, а фактически мы признали, что являемся сателлитами России, - прокомментировал VB.KG вчерашнюю встречу Алмаз Тажыбай.

Государство-сателлит - формально независимое государство, находящееся под экономическим и политическим влиянием другой страны (VB.KG-прим)

Алмаз Тажыбай отмечает, что Москве пришлось выступить в качестве арбитра и помирить бывшего и действующего президента. С этим заключением согласен другой политолог Марс Сариев.

- На самом деле это очень печально. Стало очевидно, Кыргызстан концептуально не состоялся как государство. Сначала Жээнбекоа встретился с Путиным, теперь и Атамбаев. Это говорит о незрелости нашей элиты, они находятся в подростковом возрасте и не способны решать вопросы в рамках правового поля, - рассказал VB.KG Марс Сариев.

Однако, по его мнению, в сложившейся ситуации - это был оптимальный выход, чтобы не допустить кровопролития и конфликтов.

- Это была отрезвляющая встреча для обеих сторон. Я думаю, теперь градус противостояния между ними снизится. С одной стороны, Атамбаеву дали понять, что Москва поддерживает действующего президента и намерена совместно осуществлять проекты. С другой стороны, я думаю, что кулуарно был решен вопрос об уголовном деле Алмазбека Атамбаева. Дела не будет. Экс-президент останется в статусе свидетеля. Поэтому можно сказать, что Алмазбек Атамбаев добился своей цели, - заключил Марс Сариев.

Напомним, противостояние действующего президента Сооронбая Жээнбекова и экс-главы республики Алмазбека Атамбаева началось полтора года назад. Ссора бывших друзей достигла кульминации после лишения Атамбаева статуса экс-президента в июне 2019 года. Тогда же в резиденции бывшего президента в Кой-Таше был организован народный штаб. Где собирались люди и ежедневно ждали штурма силовиков, которые попытаются доставить Атамбаева на допрос.