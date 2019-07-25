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В деле Батукаева рано или поздно вылезли бы "уши" чиновников из Кремля?

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- Бакыт Стамов
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Эксперт в области госуправления, экс-депутат Алишер Мамасалиев также прокомментировал вчерашнюю встречу экс-президента Алмазбека Атамбаева с главой РФ Владимиром Путиным. Своим мнением он поделился на своей странице в соцсети.

По его словам, Путин, выступив политическим арбитром в конфликте действующего президента КР с экс президентом, продемонстрировал всем в регионе - слабость первого и управляемость второго.

"Хотя согласитесь уровень конфликта того не стоил. Да он затянулся и привлекал к себе излишний программируемый ажиотаж, но не требовал вмешательства третьих сил. Мы не стояли на грани внутриполитического столкновения двух сил, например, в Казахстане после президентских выборов 2019 - проблемы были куда серьезнее наших или разразившийся политический кризис в Молдове в июне этого года - когда государственные ветви власти перестали признавать друг друга и Конституционный суд Молдовы в течении двух дней принимал по несколько решений по одному и тому де вопросу, почему же тогда Путин также публично не вмешался во внутренние проблемы своих стратегических союзников?", - написал Мамасалиев.

Эксперт предположил, что за вмешательством Кремля кроется не только вопрос безопасности в регионе.

"По-моему, главная причина такого публичного шага Путина во внутриполитическую разборку в Кыргызстане кроется в том, что по делу Азиза Батукаева рано или поздно вылезли бы "уши" высоких чиновников из Кремля, а это уже чувствительный удар по внешнеполитическому имиджу РФ в регионе. Если моя гипотеза верна, то следствие о причастности Атамбаева по незаконному освобождению осужденного Азиза Батукаева будет тихо спущено на "тормозах".

В целом же по сложившейся ситуации, мы все проиграли, как граждане суверенного государства, поскольку согласно Конституции КР единственным и легитимным политическим арбитром в системе органов государственной власти и реализации конституционных норм на территории Кыргызстана может быть только всенародно избранный президент", - добавил экс-депутат.


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URL: https://www.vb.kg/380215
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, Азиз Батукаев, Россия, конфликт, Кыргызстан
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Комментарии
Офицер
25.07.2019, 14:29

Путин В.В. - настоящий Президент! Мужчина!

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,,,
25.07.2019, 14:34

просто АША не стоило освобождать беззакона Батукаева

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Барсбек
25.07.2019, 14:41

Путин поддержал действующую власть а Атамбаеву приказал сидеть тихо. Теперь Аша как и раньше будет тише воды и ниже травы. 

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Hook
25.07.2019, 14:43

Давно  ждал, что кто-то   сюда  притянет Батукаева

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Путин В.В.
25.07.2019, 14:46

Алишер, за тобой приедет ФСБ, никуда не уходи

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Читатель
25.07.2019, 14:47

Чувак глубоко капает и видимо на этом фоне запутался в собственных мыслях.... Кремль в продажности кыргызских судей и чиновников - ни причём!

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03456
25.07.2019, 14:49

То есть сам автор сказал, что это только ГИПОТЕЗА, но тем не менее всё хреново...а кто ему сказал, что он эксперт? Или это тоже его гипотеза?

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Пикир
25.07.2019, 15:14

"В целом же по сложившейся ситуации, мы все проиграли, как граждане суверенного государства..."

Не в бровь, в прямо в глаз. 

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