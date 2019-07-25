Сооронбай Жээнбеков провел совещание по вопросам пограничной безопасности

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 июля, провел рабочее совещание о мерах по обеспечению пограничной безопасности, в том числе по вопросам на участке кыргызско-таджикской государственной границы в Баткенской области.

Глава государства особо отметил, что обеспечение пограничной безопасности, развитие приграничного сотрудничества с соседними странами, создание максимально комфортных условий для безопасной жизнедеятельности жителей приграничных районов страны остается одним из главных приоритетов государственной политики.

"Решение данных вопросов является комплексной задачей, участие в которой должны принимать все ветви власти, исполнительные структуры и органы местного самоуправления. Наряду с этим необходимо усилить предупредительные меры, разъяснительную работу среди местного населения", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент обратил внимание на необходимость улучшения инфраструктурного состояния и решения социально-экономических вопросов приграничных сел и районов.

Информацию о ситуации на участке кыргызско-таджикской государственной границы и принимаемых мерах по решению вопросов улучшения инфраструктуры в приграничных селах представили руководители Государственной пограничной службы, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства транспорта и дорог, Министерства здравоохранения, Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В совещании приняли участие Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Райимберди Дуйшенбиев, Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, руководители соответствующих министерств и ведомств страны.