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Сооронбай Жээнбеков провел совещание по вопросам пограничной безопасности

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- ВБ
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 июля, провел рабочее совещание о мерах по обеспечению пограничной безопасности, в том числе по вопросам на участке кыргызско-таджикской государственной границы в Баткенской области.

Глава государства особо отметил, что обеспечение пограничной безопасности, развитие приграничного сотрудничества с соседними странами, создание максимально комфортных условий для безопасной жизнедеятельности жителей приграничных районов страны остается одним из главных приоритетов государственной политики.

"Решение данных вопросов является комплексной задачей, участие в которой должны принимать все ветви власти, исполнительные структуры и органы местного самоуправления. Наряду с этим необходимо усилить предупредительные меры, разъяснительную работу среди местного населения", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент обратил внимание на необходимость улучшения инфраструктурного состояния и решения социально-экономических вопросов приграничных сел и районов.

Информацию о ситуации на участке кыргызско-таджикской государственной границы и принимаемых мерах по решению вопросов улучшения инфраструктуры в приграничных селах представили руководители Государственной пограничной службы, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства транспорта и дорог, Министерства здравоохранения, Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В совещании приняли участие Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Райимберди Дуйшенбиев, Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, руководители соответствующих министерств и ведомств страны.


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URL: https://www.vb.kg/380216
Теги:
Баткенская область, Сооронбай Жээнбеков, граница, Таджикистан, Кыргызстан
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Комментарии
Болот
25.07.2019, 15:03

Главы страны уверен в скором времени решит вопрос с границей и вопрос будет исчерпан.

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Атай
25.07.2019, 15:06

Очень острый вопрос, который почти за 30 лет независимости ни один из президентов не решил. 

Я верю, что нынешний будет решать эти вопросы во благо нашего государства.

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