Муниципалитет столицы запретил новым автобусам выходить на линию

В Бишкек прибыли 18 новых автобусов с кондиционерами. Они готовы начать обслуживать пассажиров, но вероятно, будут пылиться в гараже. За день до запуска нового маршрута №5 мэрия в одностороннем порядке разорвала договор с частной компанией и запретила выезжать их автобусам на улицы города. Об этом VB.KG рассказал юрист компании "Шыдыр Жол Кей Джи" Марат Сейдылдаев.

ОсОО "Шыдыр Жол Кей Джи" знакома бишкекчанам. Их автобусы работают на маршруте №35. В конце прошлого года бизнесмены решили расширить бизнес и открыть новый маршрут - №5. Он соединяет новостройку "Колмо" и 12-ый микрорайон. 6 декабря 2018 года между мэрией и ОсОО "Шыдыр Жол Кей Джи" был подписан договор. Проведя успешные переговоры бизнесмены взяли кредит в банке и заказали на заводе в Китае автобусы.

- Это новые автобусы, производства 2019 года, более комфортабельные, чем те, что обслуживают 35 маршрут. Они оборудованы кондиционерами, чтобы горожанам было комфортно в жару. Работают на газе. Стоимость одного автобуса составляет 75 тысяч долларов, - рассказал Марат Сейдылаев.

Несколько недель назад партия автобусов прибыли в Бишкек. Сегодня 25 июля в жилмассиве "Колмо" должна была состояться презентация с участием представителей мэрии. Однако, на приглашения частников чиновники не отвечали.

- Вчера юрист мэрии сообщил, что по каким-то причинам муниципалитет в одностороннем порядке разорвал с нами договор. Нам объясняли причину, но , честно говоря, мы ничего не понимаем. Они ссылаются на какое-то постановление. Зачем они тогда подписывали с нами договор? Неужели не знали о своем же постановлении? - недоумевает юрист.

Несмотря на действия мэрии Бишкека, презентация маршрута сегодня все-таки состоялась. В качестве маркетинговой кампании, людей весь день обслуживают бесплатно. А вот что будет завтра неизвестно.

- Говорят, что если автобусы выйдут, водителей будут останавливать сотрудники ГУОБДД и принимать меры, чтобы общественный транспорт покинул маршрут. Горожане, конечно, расстроены. Они обрадовались, что в их районе появятся автобусы, а теперь им говорят, что их, возможно, не будет. Позиция мэрии совершенно непонятна: столько лет говорили о необходимости убирать маршрутки из центра города, а когда привезли автобусы, они запрещают им работать, - сказал Марат Сейдылаев.

Он отметил, что компания заказала еще партию автобусов, чтобы запустить третий городской маршрут.

- Но как теперь быть и стоит ли вообще продолжать эту работу, мы не знаем. - заключил Сейдылаев.

В пресс-службе управления транспорта мэрии Бишкека VB.KG не стали комментировать ситуацию, отметив, что мэрия готовит официальные разъяснения по этой ситуации.

На вопрос выйдут ли завтра новые автобусы на линию, в пресс-службе ответить не смогли: "Это очень сложный вопрос. Сейчас ведется работа."

Тем временем, жители жилмассива "Колмо", а это около 6 тысяч человек, готовы встать на защиту бизнесменов и пойти на митинги к зданию мэрии, чтобы общественному транспорту все-таки позволили работать.