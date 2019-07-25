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Дамир Сагынбаев: Ситуация на границе находится под контролем президента

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"Ситуация на кыргызско-таджикской границе находится под контролем Президента КР Сооронбая Жээнбекова", - отметил секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев сегодня, 25 июля, по итогам рабочего совещания под руководством Главы государства о мерах по обеспечению пограничной безопасности.

Дамир Сагынбаев подчеркнул, что в настоящее время правоохранительные органы Кыргызстана и Таджикистана практически договорились о проведении совместного расследования причин происшествий, выявлении виновников произошедшего инцидента, принятии двусторонних мер по недопущению пограничных конфликтов в дальнейшем.

"На сегодня дорога открыта. Ситуация фактически стабилизировалась. С местным населением на постоянной основе проводится разъяснительная работа", - отметил Секретарь Совета безопасности КР.

Он напомнил, что на правительственном уровне двух стран продолжаются переговоры экспертов, впервые за последние два года на недавно состоявшихся переговорах межправительственных рабочих групп по делимитации и демаркации границы, 6 июля текущего года, вопрос сдвинулся с мертвой точки.

Секретарь Совбеза особо подчеркнул, что активизировался диалог между Бишкеком и Душанбе на высшем уровне, отметив выбранный курс кыргызской стороны на построение добрососедских отношений с Таджикистаном, обеспечение пограничной безопасности двух республик и региона в целом.


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URL: https://www.vb.kg/380220
Теги:
граница, совбез, Дамир Сагынбаев, Сооронбай Жээнбеков
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