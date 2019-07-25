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Внимание водители! В выходные на Иссык-Куле будут перекрывать дорогу

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- Екатерина Улитина
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С 26 по 28 июля 2019 года в Иссык-Кульском районе от села Тамчы до села Бостери будут  вводиться временные ограничения движения для всех видов транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Ограничения движения связано с тем, что в эти дни Кыргызстан посетит президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

ГУОБДД МВД просит жителей и гостей Иссык-Кульской области отнестись с пониманием к ограничениям и соблюдать правила дорожного движения.

Водителям  большегрузных транспортных средств,  транспортных средств перевозящих опасные грузы и сельскохозяйственную технику, просим предусмотреть альтернативный маршрут передвижения по южному берегу Иссык-Кулья, по автодороге "Балыкчы-Бокомбаева-Каракол".


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URL: https://www.vb.kg/380221
Теги:
перекрытие дорог, Кыргызстан, ГУОБДД, Эмомали Рахмон
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