Внимание водители! В выходные на Иссык-Куле будут перекрывать дорогу

С 26 по 28 июля 2019 года в Иссык-Кульском районе от села Тамчы до села Бостери будут вводиться временные ограничения движения для всех видов транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Ограничения движения связано с тем, что в эти дни Кыргызстан посетит президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

ГУОБДД МВД просит жителей и гостей Иссык-Кульской области отнестись с пониманием к ограничениям и соблюдать правила дорожного движения.

Водителям большегрузных транспортных средств, транспортных средств перевозящих опасные грузы и сельскохозяйственную технику, просим предусмотреть альтернативный маршрут передвижения по южному берегу Иссык-Кулья, по автодороге "Балыкчы-Бокомбаева-Каракол".