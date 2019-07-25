Падеж скота в Нарыне. В правительстве рассказали причины

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов посетил месторождение и провел встречу с местными жителями на джайлоо Солтон-Сары в Нарынской области, куда прибыл с рабочим визитом. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Кубатбек Боронов провел осмотр объектов и карьера на месторождении.

Представители китайской компании Jhong ji Mining, получившей лицензию на разработку этого участка, рассказали о проводимых на руднике работе.

Первый вице-премьер-министр далее на встрече с местными жителями сказал, что по падежу скота на Солтон-Сары специальная комиссия провела ряд лабораторных экспертиз.

"Мы прибыли, чтобы предоставить необходимую информацию, ответить на ваши вопросы", - сказал Кубатбек Боронов. "В деятельности компании есть ряд нарушений - по ним соответствующие государственные органы проводят работы, дают предписания с требованием все исправить. Они все исправят. Самое главное, чтобы деятельность компании не наносила вред здоровью людей и экологии. Компания будет вести свою работу согласно законам страны. Эти моменты мы возьмем на контроль".

Затем глава Государственной инспекции ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калыс Жумаканов сообщил, что по падежу скота в Солтон-Сары проведены экспертизы, в том числе анализы на паразитарные болезни скота, почвы и воды.

"По результатам проверок установлено, что 66% скота погибли из-за паразитарных болезней легких, печени и кишечника. Профилактические работы по вакцинации скота не были проведены в полной мере. Такая ситуация наблюдается и в других местах. Если не проводить соответствующую вакцинацию, будут еще случаи падежа скота. Поэтому граждане должны осознанно подходить к решению этих вопросов" - сказал Калыс Жумаканов.

Он добавил, что экспертиза также показала, что никаких вредных веществ из-за деятельности китайской компании Jhong ji Mining, которые могли бы повлиять на состояние здоровья людей и скота, не выявлено.

Глава Государственной санитарной и эпидемиологической службы Толонбай Исаков сообщил, что проведен анализ воды и почвы, по его результатам следов цианида не обнаружено. Он также добавил, что уровень радиации на месторождении и джайлоо Солтон-Сары соответствует нормам.

Местных жителей также проинформировали, что китайской компании даны соответствующие предписания, по ним периодичность взрывных работ будет изменена и эти работы будут осуществляться по новой системе.

Отдельные местные жители связывают деятельность компании с недавними случаями падежа скота.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, говоря о работе Правительства по привлечению иностранных инвестиций, сказал, что если каждый раз местные жители будут заявлять и требовать закрыть какие-либо предприятие, то каких инвестициях и социально-экономическом развитии страны может идти речь. По его мнению, если компания или предприятие ведет свою деятельность в рамках законодательства Кыргызской Республики, соблюдает все экологические нормы, нужно дать возможность им работать.

По итогам встречи Кубатбек Боронов дал ряд поручений полномочному представительству Правительства в Нарынской области, акиму района по озвученным гражданами вопросам и потребовал решать их в оперативном порядке.

Отдельно вице-премьер-министр поручил организовать гражданскую группу по мониторингу устранения недоработок, выявленных в ходе проверки соответствующих ведомств. В состав этой группы будут включены по два жителя айыльных аймаков Мин-Булак, Эмгекчил и представители Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики для соблюдения соответствующих норм.