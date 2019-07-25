Мэрия объяснила почему запрещает выход на линии новых автобусов

Управление городского транспорта прекратило договорные отношения "О праве временного пользования муниципальным маршрутом №5" с компанией "Шыдыр Жол Кей Джи" по причине нарушения с их стороны договорных обязательств. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Основанием для расторжения договора послужило то, что компания не выполнила обязательства и нарушила пункт по соблюдению планового выхода подвижного состава на предоставленном им маршруте в течение трёх раз. Эта норма прописана в VI пункте договора "Основание для расторжения договора", который гласит: "Заказчик вправе расторгнуть договор с перевозчиком во внесудебном одностороннем порядке при допущении нарушений и отклонений от требований договора не более трех раз".

Так, "Шыдыр Жол Кей Джи" обязалось начать пассажирские перевозки с 25 января текущего года. Однако компания три раза переносила дату выхода на линию автобусов. В последний раз ими было заявлено, что в связи с праздниками в КНР поставка транспорта перенесена на 15 мая 2019 года. При этом транспорт прибыл в город только к середине июля.

Также согласно пункту 51 Постановления Правительства КР №504, где муниципалитету поручено разгрузить центральную часть столицы путем разрешения движения только легковому транспорту и общественному муниципальному транспорту в квадрате улиц: Чуй – Ибраимова – Боконбаева – Молодая Гвардия руководством компании проигнорировано пересогласование схемы движения автобусной линии.

Несмотря на все нарушения и без согласования с муниципалитетом сегодня, 25 июля, они запустили данный маршрут на линию. Сейчас 9 автобусов курсируют на городских дорогах.

По этой причине управление городского транспорта уже направило письмо в УОБДД по городу Бишкек с просьбой оказать содействие в недопущении выезда данных автобусов по маршруту №5.