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Мэрия объяснила почему запрещает выход на линии новых автобусов

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- Екатерина Улитина
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Управление городского транспорта прекратило договорные отношения "О праве временного пользования  муниципальным маршрутом №5" с компанией "Шыдыр Жол Кей Джи" по причине нарушения с их стороны договорных обязательств. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Основанием для расторжения договора послужило то, что компания не выполнила обязательства и нарушила пункт по соблюдению планового выхода подвижного состава на предоставленном им маршруте в течение трёх раз. Эта норма прописана в VI пункте договора "Основание для расторжения договора", который гласит: "Заказчик вправе расторгнуть договор с перевозчиком во внесудебном одностороннем порядке при допущении нарушений и отклонений от требований договора не более трех раз".  

Так, "Шыдыр Жол Кей Джи"  обязалось начать пассажирские перевозки с 25 января текущего года. Однако компания три раза переносила дату выхода на линию автобусов. В последний раз ими было заявлено, что в связи с праздниками в КНР поставка транспорта перенесена на 15 мая 2019 года. При этом транспорт прибыл в город только к середине июля.

Также согласно пункту 51 Постановления Правительства КР №504, где муниципалитету поручено разгрузить центральную часть столицы путем разрешения движения только легковому транспорту и общественному муниципальному транспорту в квадрате улиц: Чуй – Ибраимова – Боконбаева – Молодая Гвардия руководством компании проигнорировано пересогласование схемы движения автобусной линии.

Несмотря на все нарушения и без согласования с муниципалитетом сегодня, 25 июля, они запустили данный маршрут на линию. Сейчас 9 автобусов курсируют на городских дорогах.  

По этой причине управление городского транспорта уже направило письмо в УОБДД по городу Бишкек с просьбой оказать содействие в недопущении выезда данных автобусов по маршруту №5.


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URL: https://www.vb.kg/380224
Теги:
бизнес, Бишкек, общественный транспорт, ГУОБДД, мэрия
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