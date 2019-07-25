По подозрению в убийстве российской активистки задержан кыргызстанец

По подозрению в жестоком убийстве петербургской ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой задержан ранее судимый 38-летний уроженец Кыргызстана. Об этом сообщает российское издание mr-7.ru.

По версии следствия, мужчина ранее был знаком с активисткой.

"В ночь с 20 на 21 июля у дома по Пулковской улице, где жила женщина, в состоянии алкогольного опьянения между мужчиной и потерпевшей внезапно возник конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры злоумышленник нанёс Григорьевой не менее 8 ударов ножом в область спины и лица. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Следователи установили, что погибшая активистка вела "асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым". Также выяснилось, что в июле 2019 года задержанный напал на знакомого, похитив у него вещи и деньги.

Расследование уголовного дела продолжается", - сообщается в СМИ.

Напомним, Елену Григорьеву нашли мертвой 21 июля в кустах у указанного дома. Перед смертью она жаловалась на угрозы. Эту информацию подтвердили в полиции, отметив, что угрозы касались бытовых конфликтов. СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины.