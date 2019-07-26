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В Оше три дня не будет природного газа

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- Оксана Гут
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Подача голубого топлива будет отключена с 8:00 часов 29 июля до 17:00 часов 31 июля

В связи с производством огневых работ на подземных газопроводах среднего давления от ГРС "Ош" до пр. Масалиева после капитального ремонта будет отключена подача природного газа по городу Ош и Ошской области. Об этом сообщает служба по связям с общественностью мэрии южной столицы.

- Так, согласно информации Филиала "Ошгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан" подача природного газа будет отключена с 8:00 часов 29 июля до 17:00 часов 31 июля, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/380229
Теги:
газ, отключение газа, Ош, Газпром Кыргызстан, Кыргызстан, мэрия
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