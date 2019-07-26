Сейтек Атамбаев отцу: Ваши водители и телохранители бросают тень на вас

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сейтек Атамбаев признался, что в отличие от окружения его отца он в свое время смог сказать ему всю правду. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, за последние дни некоторые пользователи интернета стали часто задавать ему вопрос, почему когда отец был у власти, он ничего ему не говорил.

"Я хочу признаться в том, что когда у близких моего отца не хватало духу сказать ему правду, то я сказал ему: "Ваши водители, телохранители и балашки на все ваши хорошие государственные дела бросают тень". По этой причине за 2 года мы только один раз виделись", - написал он.

Также Атамбаев-младший уверен, что именно эти люди рассорили бывшего и действующего президентов.