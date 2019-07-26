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Сейтек Атамбаев отцу: Ваши водители и телохранители бросают тень на вас

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- Бакыт Стамов
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Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сейтек Атамбаев признался, что в отличие от окружения его отца он в свое время смог сказать ему всю правду. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, за последние дни некоторые пользователи интернета стали часто задавать ему вопрос, почему когда отец был у власти, он ничего ему не говорил.

"Я хочу признаться в том, что когда у близких моего отца не хватало духу сказать ему правду, то я сказал ему: "Ваши водители, телохранители и балашки на все ваши хорошие государственные дела бросают тень". По этой причине за 2 года мы только один раз виделись", - написал он.

Также Атамбаев-младший уверен, что именно эти люди рассорили бывшего и действующего президентов.


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URL: https://www.vb.kg/380234
Теги:
Алмазбек Атамбаев, коррупция, социальные сети, Икрамжан Илмиянов, Кыргызстан
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Комментарии
123
26.07.2019, 10:24

АША тоже не цветочек . какой он такое и окружение у него . 

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Боря
26.07.2019, 10:25

Он и сам не лучше, кидал всех на право и на лево. Не предавай и предан не будешь.

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Тамирис
26.07.2019, 10:27

Сейтек, как вы не правы, может у вас обида на отца, что он своих детей не допускал к государственным постам? Конечно, он допускал ошибки в кадровых назначениях, вот последнее мы сейчас испытываем на себе, но поверьте - ваш отец останется лучшим из всех президентов КР, на вашем месте я бы гордилась им.

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