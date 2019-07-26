Школы КР должны выбирать форму для учеников по согласованию с родителями

Минобраз рекомендует учитывать, как цену, так и качество. При этом не исключается классический вариант школьной формы: "белый верх, чёрный низ"

Министерство образования и науки КР рекомендует школам выбирать форму по согласованию с родителями, учитывая, как цену, так и качество. Об этом говорится в инструктивном письме, которое ведомство направило в школы республики, передает пресс-служба МОиН КР.

В преддверии нового учебного года Министерство образования и науки напоминает, что единые требования к школьной форме установлены с 2015 года постановлением правительства Кыргызской Республики.

Школа и родители совместно выбирают фасон и цвет школьной формы из одного или одновременно нескольких вариантов возможных комбинаций из ткани однотонного цвета (черный, серый, синий или бордо).

При этом не исключается классический вариант школьной формы: "белый верх, чёрный низ".

Главное требование – одежда учащихся должна соответствовать Техническому регламенту "О безопасности детской одежды и обуви" КР.