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Школы КР должны выбирать форму для учеников по согласованию с родителями

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- Оксана Гут
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Минобраз рекомендует учитывать, как цену, так и качество. При этом не исключается классический вариант школьной формы: "белый верх, чёрный низ"

Министерство образования и науки КР рекомендует школам выбирать форму по согласованию с родителями, учитывая, как цену, так и качество. Об этом говорится в инструктивном письме, которое ведомство направило в школы республики, передает пресс-служба МОиН КР.

В преддверии нового учебного года Министерство образования и науки напоминает, что единые требования к школьной форме установлены с 2015 года постановлением правительства Кыргызской Республики.

Школа и родители совместно выбирают фасон и цвет школьной формы из одного или одновременно нескольких вариантов возможных комбинаций из ткани однотонного цвета (черный, серый, синий или бордо).

При этом не исключается классический вариант школьной формы: "белый верх, чёрный низ".

Главное требование – одежда учащихся должна соответствовать Техническому регламенту "О безопасности детской одежды и обуви" КР.


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URL: https://www.vb.kg/380236
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан, школьная форма
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