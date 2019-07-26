Для граждан КР запустят мобильное приложение "Советы прокурора"

Цифровизация коснулась и правоохранительные органы. В рамках "Санарип Кыргызстан" были разработаны и успешно уже функционируют системы, направленные на доступность информации и прозрачность работы органов. Для удобства граждан были разработаны следующие проекты.

Все заявления и обращения граждан о проступках и преступлениях теперь регистрируются сначала в Журнал учетов информации, а затем в течении 24 часов после проверки признаков состава преступления в информационной системе Единого реестра преступлений и проступков КР (ЕРПП).

ЕРПП –масштабная общенациональная, автоматизированная информационная система, в которую вносятся все сведения о начале досудебного производства. При этом, заявителю выдается специальный талон с QR кодом, просканировав который, можно будет проверить статус заявления, необходимые сведения и ответственные лица.

Полная информация об ЕРПП по ссылке: https://www.prokuror.kg/unified-register-of-crimes-and-misc…

Также на сегодняшний день запущена и успешно работает общенациональная информационная система - Единый реестр нарушений (ЕРН), предназначенная для сбора, обработки и хранения сведений о зарегистрированных нарушениях и лицах их совершивших, а также о примененных к ним взысканиях и дополнительных правовых последствиях.

Данная система исключает возможность внесения изменений или удаления уже выписанных постановлений, что значительно снижает коррупционные риски, а также повышает ведение учета и мониторинга по всем видам нарушений в разрезе всей страны. Кроме этого, автоматически считает размер начисляемой пени и дает возможность оплатить штрафы в режиме онлайн в безналичной форме (интернет банкинг, мобильные и электронные кошельки и т.д.).

Стоит отметить, что и у автолюбителей есть возможность воспользоваться мобильными приложениями и онлайн сервисами по проверке наличия штрафов "Безопасного города", где сразу можно оплатить их с учетом скидки!

Чтобы получить ответы на юридические вопросы у граждан скоро появится возможность воспользоваться мобильным приложением, запускаемым Генеральной прокуратурой "Советы прокурора".

Через данную систему, можно получить бесплатную юридическую консультацию от профессионального юриста. Граждане могут найти также ответы на вопросы по защите прав по семейному насилию, взыскания алиментов, прав во время задержания, трудовое право и т.д. Ответы на вопросы будут написаны согласно новым изменениям в законодательстве на кыргызском и русском языках.

Если же возникнут какие-либо вопросы по законодательству, можно воспользоваться мобильным приложением министерства юстиции "Законы Кыргызской Республики", где есть возможность найти любой закон из базы данных Министерства Юстиции КР как на кыргызском, так и на русском языках.