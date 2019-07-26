МВД: Дорога от села Тамчы до Чолпон-Аты будет перекрыта лишь сегодня на час

Дорога от села Тамчы до города Чолпон-Ата в связи с приездом президента Таджикистана будет перекрыта лишь 26 июля на один час. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

- Уважаемые граждане! С 26 по 28 июля с рабочим визитом в Кыргызстан прибывает президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В связи с этим, ранее сообщалось, что в целях беспрепятственного проезда кортежа на дороге от села Тамчы до Чолпон-Аты введут временные ограничения движения транспорта в момент проезда кортежа. По уточненным данным, ограничения будут введены лишь сегодня, 26 июля, сроком не более одного часа. Все другие дни никаких ограничений не будет и дорога будет абсолютно свободной, - заявляют в ведомстве.

В связи с чем просят всех граждан не беспокоиться насчет свободного передвижения во время поездки в Иссык-Кульскую область 26, 27, 28 июля и соблюдать правила дорожного движения.