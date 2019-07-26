Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Депутат Госдумы предложил ввести гражданство ЕАЭС

135  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках Евразийского экономического союза должна быть обеспечена свобода передвижения и трудоустройства граждан стран-членов этого интеграционного объединения. И в этой связи представляется позитивная идея о необходимости разработки и принятие ими второго гражданства – гражданства ЕАЭС. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константин Затулин на пресс-конференции, состоявшейся 25 июля в Москве.

Перед журналистами российских и зарубежных СМИ он предстал также в новом качестве – оставаясь парламентарием.

Затулин буквально накануне был назначен специальным представителем нижней палаты парламента РФ по вопросам миграции и гражданства. Появление новой должности сам он объяснил необходимостью решать целый комплекс проблем, накопившихся в стране в миграционной сфере. А одним из приоритетов, которые выделил для себя назвал работу над упрощением процедур, направленных на получение российского гражданства российскими соотечественниками за рубежом.

Затулин, по его словам, также будет добиваться реализации идеи о введении института гражданства ЕАЭС. "Я мечтаю, чтобы по приезду в Москву, Минск, Бишкек, Нур-Султан, Ереван для прибывающих существовало при проверке паспортов отдельное окошко: "Для граждан ЕАЭС". Мне кажется, наличие такого гражданства очень важно, если мы всерьез относимся к Евразийскому экономическому союзу. Надеюсь, что так оно и есть", - заявил Константин Затулин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380244
Теги:
парламент, гражданство, ЕАЭС, Москва, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  