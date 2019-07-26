Депутат Госдумы предложил ввести гражданство ЕАЭС

В рамках Евразийского экономического союза должна быть обеспечена свобода передвижения и трудоустройства граждан стран-членов этого интеграционного объединения. И в этой связи представляется позитивная идея о необходимости разработки и принятие ими второго гражданства – гражданства ЕАЭС. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константин Затулин на пресс-конференции, состоявшейся 25 июля в Москве.

Перед журналистами российских и зарубежных СМИ он предстал также в новом качестве – оставаясь парламентарием.

Затулин буквально накануне был назначен специальным представителем нижней палаты парламента РФ по вопросам миграции и гражданства. Появление новой должности сам он объяснил необходимостью решать целый комплекс проблем, накопившихся в стране в миграционной сфере. А одним из приоритетов, которые выделил для себя назвал работу над упрощением процедур, направленных на получение российского гражданства российскими соотечественниками за рубежом.

Затулин, по его словам, также будет добиваться реализации идеи о введении института гражданства ЕАЭС. "Я мечтаю, чтобы по приезду в Москву, Минск, Бишкек, Нур-Султан, Ереван для прибывающих существовало при проверке паспортов отдельное окошко: "Для граждан ЕАЭС". Мне кажется, наличие такого гражданства очень важно, если мы всерьез относимся к Евразийскому экономическому союзу. Надеюсь, что так оно и есть", - заявил Константин Затулин.