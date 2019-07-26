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Жээнбеков: Кыргызстан и Таджикистан издревле жили в мире и согласии

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- ВБ
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"Два братских народа Кыргызстана и Таджикистана издревле жили, и сегодня живут в мире и согласии", - подчеркнул Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 июля, на встрече с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в городе Исфара в рамках краткосрочного рабочего визита.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что рассматривает сегодняшнюю встречу, как историческую.

"Главы государств Кыргызстана и Таджикистана впервые со дня нашей независимости провели встречу на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана. Это случилось благодаря мудрому решению уважаемого Эмомали Рахмона, который поддержал наше предложение", - подчеркнул он, выразив пожелание определить приоритетные направления дальнейшего взаимодействия стран.

"Безусловно, наша встреча заложит солидную основу для продолжения политического диалога и организации Вашего официального визита в Кыргызстан", - сказал он.

Жээнбеков еще раз отметил, что народы двух стран связывают традиционные узы дружбы, добрососедства, историческая и культурная общность.

"К сожалению, недавно на нашей приграничной территории случился инцидент. Нам необходимо совместно и объективно его расследовать и принять конкретные меры по недопущению подобных ситуаций в будущем", - подчеркнул президент.

"Мы предлагаем придать переговорному процессу динамику и результативность. Важно продолжить работу по вопросам кыргызско-таджикской госграницы, следуя принципу "от простого к сложному". Убеждён, что мы совместными усилиями превратим наши границы в ворота созидания, мира и благополучия", - добавил он.

По завершению встречи в городе Исфара, главы двух государств прибудут в город Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана. Переговоры Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона продолжатся завтра, 27 июля, Президенты обсудят все вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по демаркации и делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.


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URL: https://www.vb.kg/380245
Теги:
Баткенская область, Сооронбай Жээнбеков, Эмомали Рахмон, визит, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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Комментарии
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26.07.2019, 15:16

Это очень хорошо. Будем ждать хорошие новости от главы государства , он делает всё возможное для благополучного решения 

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