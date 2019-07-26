В КР улучшились показатели по сбору зерна и овощей

В настоящее время хозяйствующие субъекты Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской, областей республики приступили к массовой уборке выращенного урожая зерновых колосовых культур. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным ведомства, по состоянию на 22 июля 2019 года в целом по республике убрано 446,5 тыс.га посевов зерновых колосовых культур, или 45,2 % всей их площади, что на 16,2 тыс.га больше прошлогоднего уровня.

"Средняя урожайность составила 26,2 ц/га, что на 0,9 ц/га больше прошлогодней, а валовой сбор зерна составил 528,0 тыс. тонн, что на 58,2 тыс. тонн больше уровня прошлого года.

При этом пшеница убрана с площади 240,1 тыс.га, или 42,5 % ее площади. При средней урожайности 48,0 ц/га, или на 1,2 ц/га выше прошлогодней, валовой сбор зерна составил 286,1 тыс.тонн, что больше уровня прошлого года на 28,7 тыс. тонн.

Ячмень убран с площади 99,5 тыс.га, или 48,2 % от всей его площади, что больше прошлогоднего на 10,0 тыс.га, а при средней урожайности 24,3 ц/га, что также больше прошлого года на 0,6 ц/га, валовой намолот зерна составил 241,9 тыс.тонн, или на 29,5 тыс.тонн больше прошлого года.

Лучший результат по урожайности пшеницы – в Джалал-Абадской и Талаской области – 26,4-31,5 ц/га, что на 0,9-4,1 ц/га выше прошлогодней.

По ячменю лучший урожай 26,4 и 31,3/ц/га у фермеров Баткенской и Талаской областей, что на 2,9 и 5,7 ц/га выше прошлогодней.

Среди районов лучший показатель урожайности пшеницы в Сузакском, Ноокенском, Базар-Коргонском и Кара-Суйском районах - 40,0-30,2 ц/га, а по ячменю лучший результат в Кадамжайском и Ноокенском районах - 31,6 и 31,0 ц/га.

Наряду с уборкой посевов зерновых колосовых культур, хозяйствующие субъекты Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей ведут уборку выращенной урожая картофеля, овощей, бахчевых и плодовых культур.

Картошки всего по республике выкопано 4,4 тыс.га, или 5,5 % ко всей уборочной площади. Средняя урожайность составляет 147,2 ц/га, что на 3,0 ц/га выше прошлогодней, а валовой сбор составил 64,0 тыс.тонн, что на 6,1 тыс.тонн больше прошлогоднего.

Собрано также и овощей – 161,1 тыс.тонн, или на 0,6 тыс.тонн больше, чем 2018 году, бахчевых культур, соответственно 81,1 тыс.тонн, что также больше на 8,6 тыс.тонн и плодовых культур 29,4 тыс. тонн, что также больше уровня прошлого года на 4,5 тыс. тонн", - сообщает Министерство сельского хозяйства КР.