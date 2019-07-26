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Дизайнера вызвали на допрос в ГКНБ. Он не пришел

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- Екатерина Улитина
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Государственный комитет нацбезопасности вызвал в качестве свидетеля дизайнера Никиту Тарасенко. Об этом он написал в социальной сети.

В ГКНБ сообщили, что с Тарасенко намерены провести беседу о контенте в социальных сетях, который может расцениваться как разжигание межрелигиозной вражды.

На допрос, назначенный на 10.00 27 июля Никита Тарасенко не пришел.

"Простите, проспал я ГКНБ. Завтра схожу", - написал дизайнер на своей странице в социальных сетях.

Вероятно, чекисты заинтересовались Никитой Тарасенко из-за его поста в социальной сети. 24 июля он выложил карикатуру под названием "Ошская ОПГ". На ней изображены президент Сооронбай Жээнбеков, спикер парламента Дастан Джумабеков, экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбек Матраимов и другие известные в КР люди, связанные с политикой.

Никита Тарасенко уже не в первый раз из-за своей активности в социальных сетях попадает в круг интересов правоохранительных органов. В прошлый раз на него написали заявление в прокуратуру из-за мема "Где все люди?", на котором президент Сооронбай Жээнбеков гуляет по пустынному пляжу и таким же безлюдным аллеям в Госрезиденции в Чолпон-Ате, разыскивая других людей. В мемах следователи не нашли преступного содержания или злого умысла. Тем не менее Тарасенко официально вызвали на допрос для беседы.


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URL: https://www.vb.kg/380249
Теги:
ГКНБ, дизайн, социальные сети, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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