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Рыскелди Момбеков проиграл в суде экс-главе Госкомсвязи Бакыту Шаршембиеву

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- Бакыт Стамов
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Депутат Рыскелди Момбеков должен выплатить экс-председателю Госкомитета информационных технологий и связи Бакыту Шаршембиеву 25 тысяч сомов в качестве компенсации за моральный ущерб. Такое решение принял сегодня Сокулукский районный суд.

Намерен ли Момбеков обжаловать приговор районного суда неизвестно. Сам депутат пока не доступен для комментариев.

Напомним, 23 октября прошлого года председатель Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев подал в суд на депутата ЖК Рыскелди Момбекова.

Иск связан с заявлением депутата на заседании парламента о том, что Бакыт Шаршембиев является фигурантом восьми уголовных дел.

В качестве компенсации за нанесенный ущерб чести и достоинства чиновник требовал с депутата выплатить ему 1 миллион сомов.


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URL: https://www.vb.kg/380253
Теги:
Сокулукский район, суд, штраф, Рыскелди Момбеков, Кыргызстан, Шаршембиев Бакыт
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