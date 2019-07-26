Пьяный милиционер потерял табельное оружие? Ответ ГУВД Чуйской области

Пресс-служба ГУВД Чуйской области опровергает сообщения в СМИ о том, что сотрудник милиции потерял табельное оружие, находясь в нетрезвом состоянии.

26 июля в УВД Ленинского района с рапортом обратился оперуполномоченный ОВД Сокулуского района Б.Б. о том, что 26 июля неизвестные лица в Бишкеке путем свободного доступа тайно похитили барсетку из его автомашины, внутри которой находились его табельное оружие, служебное удостоверение и денежные средства.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Ленинского района.

- Согласно медицинскому освидетельствованию, которое было осуществлено в присутствии сотрудника СВР МВД КР, оперуполномоченный ОВД Сокулукского района Б.Б. был трезвым, - отмечает пресс-служба ведомства.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств дела Службой внутренних расследований ГУВД Чуйской области в отношении оперуполномоченного ОВД Сокулукского района Б.Б. назначено служебное расследование.

Собранные материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП и для полного и объективного расследования переданы в органы прокуратуры для дальнейшей передачи в ГКНБ КР.