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Пьяный милиционер потерял табельное оружие? Ответ ГУВД Чуйской области

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- Оксана Гут
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области опровергает сообщения в СМИ о том, что сотрудник милиции потерял табельное оружие, находясь в нетрезвом состоянии.

26 июля в УВД Ленинского района с рапортом обратился оперуполномоченный ОВД Сокулуского района Б.Б. о том, что 26 июля неизвестные лица в Бишкеке путем свободного доступа тайно похитили барсетку из его автомашины, внутри которой находились его табельное оружие, служебное удостоверение и денежные средства.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Ленинского района.

- Согласно медицинскому освидетельствованию, которое было осуществлено в присутствии сотрудника СВР МВД КР, оперуполномоченный ОВД Сокулукского района Б.Б. был трезвым, - отмечает пресс-служба ведомства.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств дела Службой внутренних расследований ГУВД Чуйской области в отношении оперуполномоченного ОВД Сокулукского района Б.Б. назначено служебное расследование.

Собранные материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП и для полного и объективного расследования переданы в органы прокуратуры для дальнейшей передачи в ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/380254
Теги:
алкоголь, кража, Чуйская область, Кыргызстан, пистолет, расследование, ГУВД
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