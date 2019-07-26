Пьяный милиционер потерял табельное оружие? Ответ ГУВД Чуйской области

Пресс-служба ГУВД Чуйской области опровергает сообщения в СМИ о том, что сотрудник милиции потерял табельное оружие, находясь в нетрезвом состоянии.
26 июля в УВД Ленинского района с рапортом обратился оперуполномоченный ОВД Сокулуского района Б.Б. о том, что 26 июля неизвестные лица в Бишкеке путем свободного доступа тайно похитили барсетку из его автомашины, внутри которой находились его табельное оружие, служебное удостоверение и денежные средства.
Данный факт был зарегистрирован в УВД Ленинского района.
- Согласно медицинскому освидетельствованию, которое было осуществлено в присутствии сотрудника СВР МВД КР, оперуполномоченный ОВД Сокулукского района Б.Б. был трезвым, - отмечает пресс-служба ведомства.
В настоящее время для выяснения всех обстоятельств дела Службой внутренних расследований ГУВД Чуйской области в отношении оперуполномоченного ОВД Сокулукского района Б.Б. назначено служебное расследование.
Собранные материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП и для полного и объективного расследования переданы в органы прокуратуры для дальнейшей передачи в ГКНБ КР.