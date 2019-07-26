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Мэрия Бишкека просит горожан не покупать продукты у стихийных торговцев

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- ВБ
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Мэрия Бишкека просит горожан не покупать продукты у стихийных торговцев, так как это опасно. По этой причине Ленинский акимиат продолжает работу по ликвидации стихийной торговли на территории ТРК "Ош базары" и прилегающих улицах. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, во время рейда специалистами акимиата совместно с районными и городскими службами от стихийной торговли были очищены улицы перекрёстки: Киевская-Кулиева, Токтогула-Кулиева, Чуй-Кулиева, Чуй-Бейшеналиевой, Киевская-Бейшеналиевой,Токтогула-Бейшеналиевой, проспект Чуй от улицы Бейшеналиевой до Кулиева, Киевская от Бейшеналиевой до Кулиева, Токтогула от Бейшеналиевой до Кулиева и центральный проход рынка.

"Было демонтировано более 50 объектов облегченного типа: столы, металлические конструкции, зонты, способствующие стихийной торговле, и составлен один протокол по статье 120 Кодекса "О нарушениях".

Данные мероприятия проводятся ежедневно.

Мы убедительно просим граждан соблюдать правила торговли и размещения рекламы на территории города Бишкек. Пожалуйста! Не покупайте продукты питания с земли, это опасно для здоровья, особенно летом", - говорится в сообщении мэрии.

Справка: Статья 120. Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог. Распашка участка, порубка или повреждение насаждений, снятие дерна или выемка грунта, самовольное строительство подъездных путей или разрыв разделительной полосы, спуск канализационных, промышленных, мелиоративных и сточных вод в водоотводные сооружения и резервы на полосе отвода автомобильной дороги, создание препятствий на дороге, улице, сооружение или организация в придорожной полосе торговых точек, пунктов питания, сервиса или рекламных щитов, панно, афиш, транспарантов, вывесок, плакатов, знаков, указателей без согласования с соответствующими органами влекут наложение штрафа 2 категории: для физических лиц - 3 тысячи сомов, для юридических лиц – 13 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/380255
Теги:
торговля, нарушения, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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