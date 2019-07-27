Договорились! Автобусный маршрут №5 будет работать на линии

26 июля до поздней ночи проводились переговоры руководства муниципалитета с компанией "Шыдыр Жол Кей Джи", где названы условия при которых их автобусы будут допущены на маршрут №5. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Переговоры вели вице-мэр столицы Азиз Алымкулов, депутат Бишкекского городского кенеша Бакыт Абдиев, директор Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков, временно исполняющий обязанности начальника управления городского транспорта Нурлан Атыканов и аким Первомайского района Алибек Биримкулов.

Результатом долгой беседы стало то, что компания согласна выполнить все условия муниципалитета и дополнить существующий договор.

Так, мэрия Бишкека требует от частного перевозчика сохранить льготный проезд для пенсионеров, инвалидов и других категорий лиц, которые имеют право на льготный проезд в общественном транспорте.

Также одним из условий выдвинутых мэрией является соблюдение требований рабочего графика общественного транспорта и внедрение системы электронного билетирования в сроки указанные мэрией Бишкека.

Кроме того, компания должна оплачивать 1,5 тысячи сомов в месяц с каждого автобуса за использование городской инфраструктуры - остановок, дорожных знаков, предоставление услуг по медицинскому осмотру персонала и техническому осмотру транспорта.

Для выполнения пункта 51 Постановления Правительства КР №504 об изменении схемы маршрута, чтобы разгрузить улицу Абдрахманова от проспекта Жибек Жолу до улицы Кулатова компания обратится в Правительство КР и другие ведомства за консультацией и разъяснениями.

Сейчас автобусы находятся на линии и курсируют по маршруту.