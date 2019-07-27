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Президенты КР и РТ пришли к мнению ускорить делимитацию границы

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Сооронбай Жээнбеков и Таджикистана Эмомали Рахмон продолжили переговоры сегодня в Чолпон-Ате. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По данным пресс-службы, Сооронбай Жээнбеков отметил, что приезд Эмомали Рахмона придаст дополнительный импульс взаимовыгодному сотрудничеству.

"Мы удовлетворены вчерашними переговорами, которые прошли в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. Искренне рад достигнутым договоренностям по активизации двустороннего сотрудничества. Мы проявили единство мнений по ускорению делимитации кыргызско-таджикской границы, договорились по границе вести работу "от простого к сложному", придерживаясь взаимного уважения и учета взаимных интересов. Мы обменялись мнениями по региональной и международной проблематике, в том числе по водноэнергетическим вопросам в регионе, в которых важная роль отводится Кыргызстану и Таджикистану. В данном контексте КР высоко оценивает и поддерживает созидательную политику РТ по привлечению внимания мирового сообщества к проблемам водопользования на глобальном уровне", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он заметил, что благодаря поддержке Эмомали Рахмона проведена историческая встреча на приграничной территории.

"Такого не было с начала нашей независимой истории. Уверен, наша встреча станет крепкой опорой дальнейших решительных действий по укреплению и расширению двустороннего сотрудничества", - заявил глава Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/380262
Теги:
граница, Иссык-Кульская область, Таджикистан, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, Эмомали Рахмон
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