Жителей Бишкека просят опознать лошадь (фото)

24 июля 2019 года примерно в 11:00 часов сотрудники службы общественной безопасности УВД Первомайского района г.Бишкек по улице им.Ч.Айтматова г.Бишкек обнаружили бесхозную лошадь. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

В связи с тем, что неизвестно, кому именно принадлежит лошадь, милиция просит горожан посодействовать в поиске хозяина животного.

"Уважаемые граждане, если вам что-либо известно по обнаруженной лошади, обращайтесь пожалуйста по следующим номерам телефонов: участковый инспектор 0550102405, служба общественной безопасности 56‐60‐43, дежурная часть 56‐32‐48 и служба 102", - говорится в сообщении ГУВД Бишкека.