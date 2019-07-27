Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Жителей Бишкека просят опознать лошадь (фото)

355  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

24 июля 2019 года примерно в 11:00 часов сотрудники службы общественной безопасности УВД Первомайского района г.Бишкек по улице им.Ч.Айтматова г.Бишкек обнаружили бесхозную лошадь. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

В связи с тем, что неизвестно, кому именно принадлежит лошадь, милиция просит горожан посодействовать в поиске хозяина животного.

"Уважаемые граждане, если вам что-либо известно по обнаруженной лошади, обращайтесь пожалуйста по следующим номерам телефонов: участковый инспектор 0550102405, служба общественной безопасности 56‐60‐43, дежурная часть 56‐32‐48 и служба 102", - говорится в сообщении ГУВД Бишкека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380263
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  