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Хвостохранилищами в КР займется экономсовет СНГ

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- Евгений Денисенко
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Вопросы дальнейшей интеграции на постсоветском пространстве рассмотрены в ходе заседания Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, которое состоялось 24 июля в Москве. В нем приняли участие представители органов отраслевого сотрудничества Содружества, министерств и ведомств государств-партнеров.

В ходе заседания были обсуждены проекты Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств СНГ, Концепции сотрудничества в области цифрового развития общества и цифровой экономики и плана первоочередных мероприятий по ее реализации, ход подготовки к проведению переписей населения раунда 2020 года, исполнение положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, ряд других актуальных вопросов.

В их числе - реализация Межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств" в 2018 году". Эта программа реализуется с 2013 года в два этапа и предусматривает перевод в безопасное состояние хвостохранилищ в окрестностях Мин–Куша и Каджи–Сая в Кыргызстане и города Табошар в Таджикистане. Изначально были определены государства–участники и размеры их взносов: Россия - 75 процентов, Казахстан - 15, Кыргызстан и Таджикистан - по 5 процентов. Отмечено, что перечисленные могильники не только угрожают местному населению, его здоровью, но и являются источниками риска потенциальной техногенной катастрофы для всего Центральноазиатского региона. Поскольку в случае возникновения ЧС зона радиоактивного загрязнения может распространиться на значительные территории сопредельных государств.

По итогам первого этапа (2013–2016 годы), в частности, в Кыргызстане были определены территории, наиболее пострадавшие от уранового производства; выбраны объекты, подлежащие первоочередной реабилитации; разработаны и обоснованы технические решения по ее осуществлению. Также проведены исследовательские, проектно–изыскательские работы, экспертиза проектов строительно–монтажных работ в госорганах, выполнено рабочее проектирование, произведена оценка рисков, гармонизированы нормативные акты.

К началу второго этапа (2017–2023 годы) потребовалась корректировка всей программы. Совет глав правительств СНГ в октябре 2016 года внес изменения в части ее общей стоимости, продолжительности и распределения лимитов финансирования. Срок реализации был продлен на 5 лет, а общая стоимость увеличена на 1,7 миллиарда рублей и составила около 2,9 миллиарда. Все это было обусловлено рядом причин. В том числе изменением Кыргызстаном технических решений, что предполагало полное извлечение радиоактивного материала из двух хвостохранилищ, его перемещение и окончательную изоляцию на безопасном от населенных пунктов расстоянии.

На данном этапе предполагается не только выполнить полный объем работ по всем объектам в Кыргызстане и Таджикистане, но и подготовить национальные кадры для них по управлению соответствующими проектами, разработать и реализовать мероприятия по экологическому и социально–гигиеническому мониторингу. Во исполнение таких решений Кыргызстан в сентябре 2017 года заключил государственный контракт с федеральным государственным унитарным предприятием "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (специализированная организация "Росатома").

Реализация этой программы и ранее анализировалась Экономическим советом СНГ. На сей раз данный вопрос, в числе ряда других, рассмотренных Комиссией по экономическим вопросам, войдет, как намечается, в повестку дня очередного заседания ЭС, запланированного на 13 сентября 2019 года в Ашхабаде. К этому моменту должны быть решены некоторые насущные задачи, связанные, в том числе, со своевременными выполнением графика работа и финансированием программы странами-участницами.


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URL: https://www.vb.kg/380266
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