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Сторонники Сапара Исакова требуют освободить его

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Сторонники бывшего премьер-министра, а ранее главы отдела международных отношений Аппарата президента Сапара Исакова запустили флешмоб в его поддержку.

Акцию в интернету начали члены молодежного крыла СДПК. Участники делают фотографию с портретом Сапара Исакова и выставляют фото в социальные сети с хэштегом #свободу_сапару_исакову. Сейчас в социальной сети Facebook набралось около десятка таких публикаций.

Кроме того, чтобы поздравить политика лично, сторонники пришли в Свердловский районный суд Бишкека, где сегодня будет слушаться уголовное дело в отношении экс-премьер-министра.

Напомним, Сапара Исакова обвиняют в преступлениях, связанных с коррупцией и должностных нарушениях по модернизации ТЭЦ, строительства ипподрома в Чолпон-Ате и реконструкции Исторического музея. Он был арестован в начале июня 2018 года и с тех пор находится под арестом. Сегодня Сапару Исакову исполняется 42 года.


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URL: https://www.vb.kg/380270
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Комментарии
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29.07.2019, 10:32

Сапар Исаков потерялся из доверии уже , не понимаю людей , которые его поддерживают , когда он оказался таким предателем для народа 

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Арсен
29.07.2019, 10:44

Я за флешмоб где написано чтоб он вернуд украденные деньги. Вор, Верни  народные деньги. 

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