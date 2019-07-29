В Москве на митинге за честные выборы задержали более 1000 человек

В Москве в субботу, 27 июля, прошла несогласованная акция протеста из-за отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

По оценкам российских правозащитников и журналистов, во время акции было задержано крупнейшее за последние годы число людей - более тысячи человек.

МВД Москвы сообщило о 1074 участниках акции, которых доставили в отделения полиции города. "Новая газета" называет другую цифру - более 1200 человек. Всего в акции протеста, по оценкам МВД, участвовали более 10 тысяч человек.

К участию в митинге людей в том числе призывали несостоявшиеся кандидаты Любовь Соболь и Дмитрий Гудков. Обоих задержали полицейские.

Российские СМИ сообщили, что около ста человек были задержаны еще до начала акции. Среди них оказался известный дизайнер, автор логотипа московского метро Константин Коновалов. Он совершал утреннюю пробежку, когда к нему подошли силовики. В результате задержания, он был доставлен в больницу с переломом ноги. Коновалов в своем интервью "ОВД-инфо" рассказал, что действительно, собирался посетить митинг, но в момент задержания акция еще не началась.

Пострадали и другие люди. Телеканал "Дождь" передал, что полицейские использовали резиновые дубинки и электрошокеры. Среди задержанных оказались журналисты таких изданий как "Комсомольская правда, "РБК", "Дождь", "Новая газета" и другие.

На следующий день, 28 июля, на допрос в полицию вызвали главного редактора телеканала "Дождь" Александру Перепелову. В интервью BBC, Перепелова рассказала, что ее допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу, связанного с митингом.