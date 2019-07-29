Отец убитого кримавторитета просит привлечь к ответственности Кулова

Отец Тынычбека и Рыспека Акматбаевых, Абдымалик Акматбаев написал обращение Генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову с просьбой возобновить расследования по убийствам его сыновей.

Абдымалик Акматбаев считает, что к убийству его сына может быть причастен Феликс Кулов, который в то время являлся премьер-министром КР. Кроме того, он считает необходимым привлечь к ответственности Зарылбека Рысалиева и Турсунбека Акуна за содействие побегу из страны Азиза Батукаева.

Феликс Кулов на своей странице в социальной сети Facebook написал, что поддерживает аксакала и просит Генеральную прокуратуру начать полноценное расследование по убийству братьев Акматбаевых.

- Публикую на своей странице обращение Абдымалика Акматбаева, отца покойных Тыныча и Рыспека, к Генеральному прокурору и поддерживаю его. Считаю необходимым и целесообразным проведение полноценного расследования всех обстоятельств, связанных с деятельностью его детей и их гибелью. Причем все это можно сделать в рамках проводимого расследования по делу Батукаева, - написал политик.

Напомним, в 2005 году депутат ЖК Тынычбек Акматбаев был убит в колонии №31 вместе со своим охранником и водителем. Он приехал туда, чтобы провести беседу с заключенными, которые устроили бунт.

Рыспек Акматбаев являлся лидером одной из наиболее влиятельных ОПГ в Кыргызстане. В 2006 году был оправдан по всем обвинениям Первомайским районным судом, в этом же году избран депутатом ЖК. Через месяц после победы на выборах убит киллером.

Обращение Абдымалика Акматбаева

Уважаемый Откурбек Асилбекович!

В нашем народе есть выражения "Кровь не отпустит", и "У кыргызов тайное раскрывается в сорок лет". Так и данный факт обещает раскрыться гораздо раньше, чем за сорок лет.

В 2005 году мой сын Акматбаев Тынычбек Абдымаликович отправился в учреждение закрытого типа в селе Молдовановка проводить инспекцию как депутат Жогорку Кенеша, председатель парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции. Там он был застрелен известным головорезом Азизом Батукаевым. Я думаю, что моего сына убили по тщательно разработанному заранее плану. Мы не должны игнорировать тот факт, что тогдашний глава правительства нашей страны Феликс Кулов был в очень хороших отношениях с Азизом Батукаевым, что наглядно доказывают фотографии, на которых он запечатлен в обнимку с ним в колонии в Жаны-Жере.

Когда в свое время я понес эти фотографии тогдашнему президенту Курманбеку Бакиеву, он не захотел смотреть на снимки и буркнул: "Отдайте их специально созданной комиссии, они рассмотрят, а у меня нет времени их рассматривать".

Комиссиям, которые были ими созданы, я отдал эти фотографии. Разве не правда, что помимо фотографий, запечатлевших Феликса Кулова в обнимку с Азизом Батукаевым, имеется еще и соответствующие видео?

После гибели моего сына Тынычбека Акматбаева Феликс Кулов пришел к тогдашнему президенту Бакиеву и сказал: "Курманбек Салиевич, вы наверное не знаете, но Жанышу Бакиеву давно должны были дать генеральский чин". Не забыли, что вскоре после этого президентский младший брат стал генералом?

Спустя полгода после того, как преступники расправились с моим сыном Тынычбеком, кровопийцы застрелили другого моего сына - Рыспека. Так я лишился двух своих сыновей и со своей байбиче погрузился в скорбь. В то время основную роль играл младший брат президента Жаныш Бакиев, расправляясь с депутатами, видными кыргызскими джигитами-патриотами, которые выступали против него и сопротивлялись.

Необходимо также рассмотреть ответственность руководителей, которые почетным эскортом проводили Батукаева, словно президента, в особенности генерала Зарылбека Рысалиева. Почему он до сегодняшнего дня тянет время, лежа в больнице? Зарылбек лег больницу исключительно из страха. Ответственность этого человека обязательно надо рассмотреть.

Необходимо на должном уровне рассмотреть и ответственность Турсунбека Акуна, который выступал батукаевским "адвокатом", трубя по всему миру: "Кокуй! Ему осталось жить меньше трех дней!"

В своем обращении еще раз хочу подчеркнуть и попросить: я считаю, что Феликс Кулов несет прямую ответственность в деле Батукаева! (хочу напомнить, что, по слухам, он женился на дочери старшей сестры Батукаева).

Чуть что, Кулов пожимает плечами, говоря " я его не знаю, я с ним не знаком". Как это не знает?! Я своими глазами видел фотографии, на которых он в обнимку с Батукаевым в тюрьме в Жаны-Жере! Недаром в свое время Аскар Акаев посадил в тюрьму Феликса Кулова.

Поэтому прошу сейчас, когда поднимается вопрос Батукаева, рассмотреть ответственность Феликса Кулова, выявить, что надо, и наказать. Вполне возможно, что вопросе батукаевского побега предпринимались большие усилия именно со стороны Ф. Кулова?

Абдымалик Акматбаев, 82-летний житель Города Чолпон-Аты