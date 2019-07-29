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Военные альпинисты начали покорять пик Ленина

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- ВБ
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21 июля 2019 года в Кыргызстан прибыла группа военных альпинистов Российской Федерации и Республики Узбекистана целью восхождения на пик Ленина в период с 22 июля по 15 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

По данным генштаба, высота пика Ленина составляет 7134 м. Он расположен в Чон-Алайской долине и является одной из высочайших вершин Центральной Азии.

"После 2-х дневной адаптации, группы вышли на маршрут. От Кыргызстана в нее вошли 2 служащих Вооруженных Сил Кыргызстана. Все члены команд имеют квалификацию не ниже 2 разряда по альпинизму и допуск на маршрут категории трудности 4Б. На сегодняшний день альпинисты уже преодолели первый (высота 4400 м) из 4-х лагерей, расположенных на маршруте к пику. Саму высоту планируется покорить 6 или 7 августа.

Восхождение проводится в формате международной встречи военнослужащих-спортсменов стран Содружества независимых государств по инициативе КР и проводится впервые – подобные мероприятия с участием военных альпинистов не осуществлялись даже во времена Советского Союза.

Основная цель восхождения - укрепление дружеских связей, обмен техническими приемами восхождения, популяризация и развитие альпинизма в вооруженных силах стран СНГ. Проводится оно в рамках решения Совета глав государств – участников СНГ и посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне".


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URL: https://www.vb.kg/380279
Теги:
альпинизм, Россия, Узбекистан, Генеральный штаб, армия, Кыргызстан
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