Бишкекчанка пожаловалась, что ее избили сотрудники чебуречной

Жительница дома №230 по улице Токтогула жалуется на работу закусочной "Чебуречная №1", расположенной на первом этаже многоэтажки. По ее словам, она и другие жильцы уже несколько лет страдают от неприятных запахов и шума, которые исходят из точки общепита. Три недели назад конфликт из обычного противостояния превратился в побоище. По крайней мере так утверждает жительница дома Жылдыз Сакишева. Она пожаловалась VB.KG на предпринимателей.

В своем письме женщина написала о случившемся: (В тексте письма читательница пишет о себе в третьем лице - VB.KG)

"Три недели назад в 10 часов утра произошла драка в кафе "Чебуречная № 1" по ул. Токтогула 230. Одна из жительниц этого дома проживающая на пятом этаже, работающая независимым журналистом, Сакишева Жылдыз почувствовала неприятный запах от приготовляемой пищи, который проникал по дымоотводной трубе, который причинял вред ее здоровью и ее маме инвалиду 1 группы. После этого она спустилась вниз в кафе, и попросила сотрудницу, чтобы был отключен кондиционер ( он больше похож на агрегат, который создавал много шума), также она попросила показать разрешающие документы на приготовление в кафе чебуреков, и использовать большие фритюры для этого. Сотрудница отказалась сделать это, между ними сначала произошла перепалка, а затем драка, в которой сотрудники, в том числе мужчины избили ее. После драки жительница пожаловалась в милицию, и освидетельствовала побои".

Кроме того, женщина жалуется на антисанитарию в кафе, использование газовых баллонов и постоянные запахи, которые исходят из кафе. Жительница дома неоднократно писала жалобы на владельца и арендаторов точки общепита в различные инстанции : В Жогорку Кенеш, в мэрию и к Омбудсмену. Но, по ее словам, вопрос так и не решается.

- Люди продолжают дышать отравленным воздухом, жить со страхом, того, что из-за жарки в кафе в многоквартирных домах, и использования газовых баллонов в точках фаст-фуда, где антисанитарийные условия, произойдет пожар, - опасается Жылдыз Сакишева.

В самом заведении общепита, куда редакция обратилась за комментариями, рассказали, что хорошо знают Жылдыз Сакишеву. Три недели назад между ней и хозяйкой кафе действительно произошел конфликт.

- Она в очередной раз пришла ругаться и схватила меня за волосы, я ее тоже схватила. Потом она меня отпустила и убежала. Вот и все. Как таковой драки не было. Тем не менее, она написала заявление в милицию. Я написала встречное заявление. Что сейчас с этими делами, я не знаю, - рассказали в администрации.

По словам предпринимателей, между ними и женщиной постоянно происходят конфликты, так как жительница не довольна работой кафе. Те, в свою очередь отрицают обвинения в антисанитарии, использовании газовых баллонов и в других нарушениях пожарной безопасности, и называют эти слова клеветой.