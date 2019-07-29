В Москве обучили русскому языку детей мигрантов из КР

В Москве прошла церемония вручения сертификатов участникам разговорного клуба "Скоро в школу", организованного для детей мигрантов из Кыргызстана. Памятные документы получили 30 ребятишек в возрасте 6-7 лет, которые по этому случаю вместе со своими педагогами подготовили праздничную программу.

"У многих маленьких кыргызстанцев, которые собираются этой осенью в первый класс российских школ, есть очень большая проблема. В семьях говорят только на родном языке, и когда ребенок приходит в школу, он не понимает учителей и одноклассников, ведь преподают-то на русском. Из-за этого у ребенка возникают серьезные проблемы с социализацией. А платная подготовка многим родителям не по карману. Вот мы и решили как-то поспособствовать решению проблемы, дав таким детям первичные навыки владения русским языком", - рассказала руководитель клуба и директор школы "Мир вам" Роза Адышека.

По ее словам, в школе "Мир вам", также созданной Адышевой и существующий с 2017 года, русский язык осваивают соотечественники самых разных возрастов. Но особого внимания требуют дошкольники, которые приезжают из КР, совсем не адаптированы к жизни в РФ и совершенно не знают русского. Именно таких и отбирали в клуб "Скоро в школу", который представляет из себя краткосрочные языковые курсы, действующие на бесплатной основе. Идею его создания поддержал посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов, а помещение для занятий предоставило посольство, на территории своего консульского отдела.

На помощь также пришла действующая в Москве Ассоциация учителей-кыргызстанцев "Агартуу билим борбору". Из ее рядов было выбраны несколько педагогов-волонтеров, которые вместе с Адышевой взялись за проведение учебы. 12-часовую программу ее разработала сама Роза Адышевна. Инициативу кыргызских преподавателей и посольства поддержали власти российской столицы. На открытии клуба, состоявшегося 20 апреля текущего года, председатель комиссии по науке и образованию Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Елена Омельченко передала учебники для кыргызских детей.

Первый урок для них помогли провести Полина Сбигнева, Карина Кашаф и Луиза Барикзай, студентки Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, которые изучают кыргызский язык как первый иностранный. В июне 2019-го в этом вузе состоялся первый выпуск специалистов со знанием кыргызского, после защиты студентами дипломных работ по истории и культуре Кыргызстана.

"Наши занятии проходили еженедельно по субботам. В одну их них мы также посетили праздник в честь Дня защиты детей, организованный активистами кыргызской диаспоры, а в другую – побывали в московской детской библиотеке. И вот 27 июля подведены первые итоги. Их с успехом продемонстрировали сами наши маленькие слушатели, которые на выпускном празднике пели, читали стихи, сказки на русском, подготовили целую сценку. Сертификаты каждому вручил лично посол Аликбек Джекшенкулов, который напутствовал детей. Его участие в мероприятии придало для ребятишек и их детей особую торжественность происходящему", - продолжает Роза Адышева.

Шестеро из выпускников это клуба с началом учебного года отправятся на подготовительные отделения московских школ, а остальные – уже в их первые классы. Но проект, который является пилотным, будет продолжен. Адышева намерена и дальше заниматься со своими подопечными – уже после школьных уроков, помогая им выполнять домашние задания, адаптироваться к жизни в РФ. В дальнейшем, при необходимой поддержке, предусматривается расширять масштабы деятельности клуба, охват им детей, чьи родители сами испытывают в России проблемы с русским языком.

Сама Роза Адышева – выпускница Киргизского государственного университета, его филологического факультета, педагог с многолетним стажем, работала в КР учителем, завучем, директором школы, даже – заместителем акима Кочкорского района. В Москве вместе с семьей – с 2011 года, сейчас на пенсии, но продолжает активную общественную жизнь, делится своим опытом с коллегами и соотечественниками в России.