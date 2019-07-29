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Сооронбай Жээнбеков подписал указ "О Дне комуза"

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- Бакыт Стамов
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал Указ "О Дне комуза". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В условиях быстрого роста высоких технологий сохранение национальной культуры является одним из важных направлений деятельности государственных органов и гражданского общества. Национальная культура создает условия для дальнейшей консолидации общества и укрепления единства народа Кыргызстана.

Традиционную музыку как неотъемлемую часть духовной культуры кыргызского народа невозможно представить без комуза.

Комуз занимает особое место в традиционной культуре кыргызского народа. Мелодии комуза "күү", неся в себе философские мысли, образ жизни и уклад культуры, передаваясь из поколения в поколение, дошли до наших дней.

В нынешних условиях необходимо придать комузу новое значение, он должен стать символом единства культурного многообразия кыргызстанцев. Культурная интеграция народа Кыргызстана станет основой мира, согласия в обществе и социально- экономического развития страны.

В этой связи необходимо усилить роль традиционной музыки для расширения межкультурного диалога этнических сообществ Кыргызстана.

В целях проведения соответствующей работы в указанном направлении постановляется рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

- установить 9 сентября ежегодно отмечаемым Днем комуза в Кыргызской Республике (далее - День комуза);

- поручить Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики во взаимодействии с полномочными представителями Правительства Кыргызской Республики в областях, главами местных государственных администраций и органами местного самоуправления Кыргызской Республики принять меры по организации мероприятий, посвященных празднованию Дня комуза.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата Президента КР.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования


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