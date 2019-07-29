За нарушения наказаны 15 налоговиков, двое из них уволены

Государственная налоговая служба за 6 месяцев 2019 года по результатам обращений граждан наказала 15 своих сотрудников, а также 9 налогоплательщиков за различные нарушения налогового законодательства привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в ГНС за 6 месяцев поступило 86 обращений и жалоб граждан и юридических лиц. Из них в письменном виде – 30 сообщений, по электронной почте – 23, на "телефон доверия" – 31 и через СМИ – 2.

Из поступивших заявлений 35 касались неправомерных действий сотрудников налоговых органов, 20 содержали сведения относительно несоблюдения субъектами предпринимательства норм налогового законодательства, и остальные – других различных вопросов. Все обращения рассмотрены в соответствии с законодательством КР.

В ходе служебных проверок на неправомерные действия сотрудников налоговых органов факты не подтвердились по 13 заявлениям, подтвердились – по 11, частично подтвердились – по 1, а 10 находятся на стадии рассмотрения.

В результате принятых соответствующих мер ряд сотрудников получили различные виды наказаний: уволены 2 сотрудника, 3 получили строгий выговор, 2 объявлен выговор, 6 – замечание, строго предупреждены 2 сотрудника.

Из 20-ти обращений о нарушениях налогового законодательства со стороны налогоплательщиков в ходе проверки подтвердились факты по 9-ти сообщениям и к нарушителям были применены меры административного характера. По 6-ти жалобам факты не подтвердились, на стадии рассмотрения находятся 5 фактов.

Кроме этого, с начала года на личном приеме у руководства ГНС побывали 39 граждан, из них по личным вопросам – 21 человек, по вопросам налогового законодательства – 15, по кадровым вопросам – 3.

ГНС напоминает, что в системе Налоговой службы в целях своевременного и оперативного рассмотрения обращений граждан и налогоплательщиков задействованы "телефон доверия" по номеру 61-31-89, электронный адрес info@sti.gov.kg для приема электронных обращений, функционирует общественная приемная, что позволяет гражданам обратиться в любой удобной для них форме – письменной, устной или электронной.

Причем граждане могут обратиться не только с жалобами на работу налоговиков, но и на предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в нарушение налогового законодательства.

По поступившим жалобам и обращениям ГНС проводит служебные расследования, проверки, рейдовый налоговый контроль и хронометражные обследования для принятия в последующем соответствующих мер.