Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Молодежь Кыргызстана и России будет созидать сообща

105  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Молодежь Кыргызстан и России подписали меморандум о сотрудничестве. Он заключен между Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта КР и Федеральным агентством по делам молодежи РФ. Об этом стало известно в рамках Форума молодежных лидеров двух государств.

Форум продлится с 26 по 30 июля в городах Бишкек и Чолпон-Ата. В нем принимают участие представители госорганов, руководители молодежных организаций, общественные деятели и активная молодежь двух стран.

В основе обсуждения четыре темы: молодежное предпринимательство, роль сельской молодежи в развитии регионов, популярные в молодежной среде формы туризма и добровольчество, как метод налаживания международного сотрудничества.

На данный момент подписан ряд документов о взаимодействии в сфере молодежной политики: меморандум о сотрудничестве между всероссийским движением "Волонтеры Победы" и фондом "Евразийцы - новая волна", меморандум о сотрудничестве между всероссийским движением "Волонтеры Победы" и общественным фондом "Московские классики". Соглашение о сотрудничестве между Республиканским конгрессом молодежи Кыргызстана и Российским союзом молодежи, а также ряд других.

Одно из направлений форума – молодежное предпринимательство. Как отметил, обращаясь к юным предпринимателям, председатель Российско-кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев, молодые бизнесмены быстрее схватывают суть, быстрее учатся и находят выход из сложных ситуаций.

- Нехватка знаний в области бизнеса характерна не только для молодых предпринимателей. Однако в отличие от опытных коллег, молодые более восприимчивы к рекомендациям. Это положительно сказывается на их работе, - отметил Асрандиев.

Уточняется, что по итогам форума будет разработан план мероприятий на 2020-й – перекрестный год Кыргызстана и России.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380291
Теги:
меморандум, молодежь, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  