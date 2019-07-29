Молодежь Кыргызстана и России будет созидать сообща

Молодежь Кыргызстан и России подписали меморандум о сотрудничестве. Он заключен между Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта КР и Федеральным агентством по делам молодежи РФ. Об этом стало известно в рамках Форума молодежных лидеров двух государств.

Форум продлится с 26 по 30 июля в городах Бишкек и Чолпон-Ата. В нем принимают участие представители госорганов, руководители молодежных организаций, общественные деятели и активная молодежь двух стран.

В основе обсуждения четыре темы: молодежное предпринимательство, роль сельской молодежи в развитии регионов, популярные в молодежной среде формы туризма и добровольчество, как метод налаживания международного сотрудничества.

На данный момент подписан ряд документов о взаимодействии в сфере молодежной политики: меморандум о сотрудничестве между всероссийским движением "Волонтеры Победы" и фондом "Евразийцы - новая волна", меморандум о сотрудничестве между всероссийским движением "Волонтеры Победы" и общественным фондом "Московские классики". Соглашение о сотрудничестве между Республиканским конгрессом молодежи Кыргызстана и Российским союзом молодежи, а также ряд других.

Одно из направлений форума – молодежное предпринимательство. Как отметил, обращаясь к юным предпринимателям, председатель Российско-кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев, молодые бизнесмены быстрее схватывают суть, быстрее учатся и находят выход из сложных ситуаций.

- Нехватка знаний в области бизнеса характерна не только для молодых предпринимателей. Однако в отличие от опытных коллег, молодые более восприимчивы к рекомендациям. Это положительно сказывается на их работе, - отметил Асрандиев.

Уточняется, что по итогам форума будет разработан план мероприятий на 2020-й – перекрестный год Кыргызстана и России.