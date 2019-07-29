Политолог: Жээнбеков выбрал правильную тактику в отношении Атамбаева

После поездки Алмазбека Атамбаева на встречу с президентом России Владимиром Путиным и сделанным им заявлении о якобы некой поддержке российского лидера, общественность направила свое внимание на реакцию главы государства Сооронбая Жээнбекова. Но вот прошло уже несколько дней, а реакции как таковой и нет. Соцсети пестрят постами с догадками, что скорее всего принудительный привод Атамбаева в МВД по делу Батукаева отменяется, а его сторонников – находящихся на скамье подсудимых, и в частности, Сапара Исакова ждет ближайшая реабилитация.

Еще до возвращения бывшего президента со встречи с Путиным лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов заявил, что "в этой схватке с властями Атамбаев перехитрил и переиграл их". Мол, на фоне нерасторопности власти Атамбаев все больше собирает сторонников и в обществе неминуемо растет протестное настроение.

Так почему президент Жээнбеков со своими советниками не только не предвосхищают, но и в принципе не реагируют на выпады предшественника? Этот вопрос редакция VB.KG решила задать политологам.

Марат Казакпаев считает, что глава государства ведет правильную тактику, он не реагирует потому, что Атамбаев ведет себя, как политик, несерьезно.

- Если бы Жээнбеков начал реагировать, то тем самым только раззадорил бы Атамбаева и ситуация тогда бы накалилась. А сейчас Атамбаев борется сам по себе, сам и нервничает. Да он слетал в Москву, но, честно, результата мы не видим особого. Вопросов со стороны России не может быть. Это внутренняя разборка. Так и сказал Путин. И диктовать глава другой страны не может. Здесь, наверное, ошибается Алмазбек Атамбаев, считая, что если Путин скажет, то все сделают. Да было заявлено о правомерности уголовных дел в отношении его сторонников, но лезть вглубь никто не будет, - уверен аналитик.

Казакпаев выразил мнение, что президент занят своими госделами и не будет предпринимать что-то в отношении Атамбаева. По поводу действий предшественника глава государства уже высказал свою позицию, подписав закон о неприкосновенности, продолжил политолог. Так что он уже все сделал – дал возможность действовать Жогорку Кенешу и силовикам.

- Силовики могут сделать принудительный привод, и они не посмотрят на то, что это может всколыхнуть общественность. Да этого и не будет. У Атамбаева есть сторонники – в Кой-Таше и по регионам, но, люди же здравые, видят ситуацию. Все мы ходим под законом, а получается Атамбаев хочет особые условия. Он действует эмоциями, а нужно было пойти и отстаивать свою правоту. В его поведении не хватает здравого смысла, - высказался собеседник.

В одном политолог поддерживает бывшего президента – действительно есть все основания, экономические в первую очередь, отправить кабмин Мухаммедкалые Абылгазиева в отставку.

А эксперт по госустройству Шерадил Бактыгулов считает вопрос с отставкой правительства больше политическим.

- Оснований Атамбаеву требовать отставки правительства нет. Оно работает не хуже, чем правительство Сапара Исакова. То есть нынешний состав кабмина на уровне, который задал сам Атамбаев будучи президентом, он не опускался. Другой вопрос, если воспринимать отставку как некую внутриполитическую договоренность. Тогда команда Абылгазиева может уйти, - говорит Бактыгулов.

Что касается ответных мер властей на действия и заявления бывшего президента, то эксперт признал, Атамбаев создал патовую ситуацию для руководства, в первую очередь, МВД. Как оно поступит Бактыгулов пока прогнозировать не берется. Однако, точно знает, что от Алмазбека Атамбаева осенью стоит ждать все более эпатажных и вызывающих акций.

Напомним, по возвращению в Кыргызстан после встречи с президентом России Владимиром Путиным Алмазбек Атамбаев вновь озвучил свои претензии и требования к действующим властям. В том числе отправить в отставку правительство, прекратить политическое преследование оппонентов, а сторонникам бывшего президента дать возможность спокойно готовиться к выборам.