Компания "Jhong ji Mining" выплатит компенсацию за падеж скота

Разработчик золоторудного месторождения Солтон-Сары компания Jhong ji Mining выплатит компенсацию местным жителям за падеж скота. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН).

По данным ведомства, председатель ГКПЭН КР Эмиль Осмонбетов обратился к руководству компании Jhong ji Mining решить вопрос выплаты компенсаций за падеж скота местным жителям с целью формирования позитивного имиджа компании. Компания Jhong ji Mining согласилась.

"Специальная комиссия провела ряд лабораторных экспертиз по падежу скота на месторождении Солтон - Сары.

По словам, главы Государственной инспекции ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПравительствеКыргызской Республики Калыса Жумаканова никаких вредных веществ из-за деятельности китайской компании Jhong ji Mining, которые могли бы повлиять на состояние здоровья людей и скота, не выявлено.

Местных жителей также проинформировали, что китайской компании даны соответствующие предписания, по ним периодичность взрывных работ будет изменена, работы будут осуществляться по новой системе. Для инициирования зарядов будут использоваться детонаторы с серийными замедлениями, что исключит сейсмическое воздействие разлет горной массы от взрывных работ. Взрывные работы будут проводится не более 2-3 раза в неделю и компания обязуется заранее информировать местных жителей о предстоящих взрывных работ. Председатель ГКПЭН КР Эмиль Осмонбетов взял под личный контроль данный объект", - говорится в сообщении ГКПЭН КР.