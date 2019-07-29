Пообещал расплатиться и скрылся. В Чуйской области задержан мошенник

Сотрудниками милиции ОВД Чуйского района задержан мужчина по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ОВД Чуйского района с заявлением обратились четверо граждан - жители разных сел Чуйского района по факту мошенничества. Они просили принять меры в отношении малознакомого мужчины, который войдя в доверие обманным путем завладел приспособлениями на автомашины для перевозки грузов (тележка, прицеп, цистерна) и т.д.

Все заявления граждан были зарегистрированы в АИС ЕРПП ОВД Чуйского района по признакам преступления предусмотренного ст. 204 (мошенничество) УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство. Следственной службой были даны следственные поручения необходимым службам.

В ходе опроса заявителей выяснилось, что мужчина под видом покупателя вместе с хозяевами оценивали стоимость покупаемого предмета, далее он входил в доверие к ним, забирал "покупку" и, пообещав в скором времени расплатиться, скрывался.

Предварительная сумма причинённого ущерба заявителям составила более 121 тысячи сомов.

В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции ОВД Чуйского района был установлен и задержан гр. К.Э. 1987 года рождения.

Задержанный водворен в ИВС.

Сотрудниками милиции ОВД Чуйского района проверяется причастность данного лица к другим аналогичным преступлениям. Досудебное производство продолжается.