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Депутат Кулбараков скрыл в налоговых декларациях сведения о своем бизнесе

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- Бакыт Стамов
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Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Абтандил Кулбараков скрыл в своих налоговых декларациях как минимум за два года (2015 и 2016) сведения о наличии бизнеса. В декларациях о доходах и имуществе, которые парламентарий сдавал в Налоговую службу, не указаны доли владения в двух компаниях – "АБЭ-бантс" и "Ай-Паша", а также благотворительных фондах. Об этом сообщает Politmer.kg.

Выявить незадекларированные доли участия Кулбараковаа в компаниях помог запущенный сайт "Декларатор", где представлены более 2.7 тысячи деклараций государственных и муниципальных служащих за 2015, 2016 и 2017 годы.

Именно "Декларатор" позволил обнаружить хорошо заполненную по недвижимому и движимому имуществу декларацию Абтандила Кулбаракова. Однако депутат на самом деле скрыл в своих отчетах перед Налоговой важные сведения о владении долями в бизнесе.

Вот так выглядят декларации Кулбаракова, очищенные "Декларатором" от ненужных табличных форм, в которых их представляют государственные органы:

Из этих деклараций следует, что доходы депутата составляли 702 тысячи сомов в 2016 году и сразу 16 млн 262 тысячи сомов - в 2016-м. Декларации за 2017 год в базе данных Налоговой службы нет.

Последнее задекларированное движимое и недвижимое имущество депутата:

• дом с участком 137 м2

• квартира 51 м2

• дом 289 м2

• дом 39 м2

• земельный участок 10.8 га

• незавершенное строительств

• земельный участок, кошара

• дом

• нежилой дом 2000 м2

• земельный участок 0.2 га

• земельный участок 1.1 га

• нежилое помещение (офис) 58 м2

• земельный участок

• нежилое помещение (гостиница) 1 444 м2

• квартира 87 м2

• нежилое помещение 99 м2

• ГАЗ 53, 1985 г., V=4250

• КАМАЗ 5410, 1988 г., V=10800

• Лексус 570, 2013 г.

• КАМАЗ 5410, 1987 г., V=107791

Есть имущество и у близких родственников депутата. Они владеют следующим имуществом:

• квартира 47 м2

• нежилой детский сад 969 м2

• земельный участок 0.8 га

• земельный участок 0.8 га

• земельный участок 0.8 га

• квартира 167 м2

• квартира 32 м2

• Погрузчик LW500F, 2012 г., V=11596

• экскаватор САТ320В, 2002г., V=6832

• Лексус 460, 2014 г.

Согласно переданным в Налоговую службу отчетом у Кулбаракова, якобы, нет никакого бизнеса, но это не соответствует действительности.

Компания "АБЭ-бантс"

Согласно базе данных Минюста и других государственных органов Кулбаракова в настоящий момент является соучредителем в ОсОО "АБЭ-бантс" (ABE-bants).

Компания зарегистрирована в Бишкеке 17 декабря 2012 года.

Совладельцев у компании трое. Помимо Кулбаракова компанией владеют Орозбеков Барчынбек Орозбекович и Мамбеталиева Фарида Асанбековна.

Основной вид деятельности компании – добыча природных драгоценных и полудрагоценных камней.

За 2013-2018 годы эта компания выплатила в бюджет налогов и платежей всего на 120 сомов – за выдачу дубликата свидетельства о регистрации.

Компания "Ай-Паша"

Кулбараков согласно открытым государственным базам данных также продолжал во время депутатства являться соучредителем в ОсОО "Ай-Паша". Только на днях он перерегистрировал эту фирму на своего сына – Кулбаракова Арслана Абтандиловича.

Компания находится в Бишкеке прошла перегистрацию 16 июля 2019 года.

Совладельцев у компании трое. Помимо Кулбаракова и сейчас его сына компанией владеет Жин Тайчэн и Юань Яньлон.

Основной вид деятельности компании – прочая деятельность в области информационных технологий и вычислительной техники.

За 2018 год эта компания выплатила в бюджет налогов и платежей на общую сумму 48 тысяч сомов. В предыдущие годы фирма, согласно данным Минфина, налоги не платила.

Благотворительные фонды

Помимо коммерческих компаний у Кулбаракова есть общественные фонды – общественный благотворительный фонд имени Кулбаракова Абтандила Илдузовича и общественный фонд "Жумгалым".

В обоих фондах депутат является единственным учредителем. Находятся они в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/380302
Теги:
бизнес, декларация, Абтандил Кулбараков, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, СДПК
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