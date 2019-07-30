Военные КР примут участие в "Эльбрусском кольце".

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа России, в Центр горной подготовки и выживания "Терскол" в Кабардино-Балкарии начали прибывать участники международного конкурса военных альпинистов "Эльбрусское кольцо-2019". Он пройдет здесь с 3 по 17 августа в рамках Международных армейских игр, участие в которых примут военные альпинисты из пяти стран: России, Индии, Марокко, Кыргызстана и Узбекистана.

Более 70 военнослужащим подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности, предстоит выполнить специальные задачи по лазанию в связках на искусственном рельефе.

До начала состязаний со всеми командами пройдут занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки и слаживанию подразделений, акклиматизации, изучению маршрута движения, спасения в горах. Соревнования завершатся маршем в условиях высокогорья - с преодолением различных форм горного рельефа в автономном режиме с восхождением на вершину горы Эльбрус в составе подразделения.

Как отмечает один из инициаторов этого конкурса, вице-президент Федерации альпинизма России, тренер ЦСКА по горной подготовке, трижды покоривший Эверест Иван Душарин, Эльбрус является самой высокой горной вершиной Европы и России (5642 метра). В 1942 году немецкая горнострелковая дивизия захватила Эльбрус, но "все-таки они не смогли удержать наши горы, где до сих пор поисковики находят тела погибших в те годы бойцов Красной Армии". В 1966 году в Приэльбрусье снимался фильм "Вертикаль", который прославили песни Владимира Высоцкого.

"Благодаря таким международным состязаниям, как "Эльбрусское кольцо", число любителей альпинизма будет неуклонно увеличиваться", - считает Душарин.

Этот конкурс организуется уже пятый год подряд.