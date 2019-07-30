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Казахстанец пытался незаконно вброд через реку Чу попасть в Кыргызстан

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- Оксана Гут
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29 июля пограничники управления ГПС КР по Чуйской области задержали гражданина Казахстана, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

Отмечается, что гражданин Казахстана Т.А. 1977 г.р. пересек реку Чу вброд с территории Казахстана и был задержан на территории Кыргызстана пограничным нарядом.

После составления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/380311
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Казахстан, уголовная ответственность, Кыргызстан
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