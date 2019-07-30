Казахстанец пытался незаконно вброд через реку Чу попасть в Кыргызстан

29 июля пограничники управления ГПС КР по Чуйской области задержали гражданина Казахстана, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

Отмечается, что гражданин Казахстана Т.А. 1977 г.р. пересек реку Чу вброд с территории Казахстана и был задержан на территории Кыргызстана пограничным нарядом.

После составления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.