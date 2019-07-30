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Что будет со школой "Газпрома"? В БГК созвали срочную сессию

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- Екатерина Улитина
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Завтра, 31 июля, депутаты Бишкекского городского кенеша соберутся на внеочередную сессию. Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе горкенеша.

На повестку дня вынесен всего один вопрос: принятие постановления "Об имущественном комплексе". Документ решит судьбу школы, построенной компанией "Газпром".

В пресс-службе БГК отметили, что в минувшую пятницу мэр города Азиз Суракматов официально направил обращение о созыве сессии депутатов.

Напомним, компания "Газпром Кыргызстан" в рамках социального проекта "Газпром-детям" построила современную школу в южной части Бишкека. После завершения строительства выяснилось, что мэрия не может содержать учебное заведение на должном уровне. Предлагается, что школа будет платной, оплата составит 22 тысячи сомов в месяц. Четверть учебных мест будут грантовыми. Их разделят между детьми из малообеспеченных и многодетных семей, а также детьми с ОВЗ. Для победителей олимпиад и отличников предоставят 5% грантовых мест.


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URL: https://www.vb.kg/380315
Теги:
Бишкекский горкенеш, Газпром, мэрия, школа, Бишкек, Кыргызстан
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