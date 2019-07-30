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В КР около 60 тысяч граждан находятся в зоне риска торговли людьми

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- Виктория Гунгер
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Согласно последнему исследованию Международной организации труда, около 60 тысяч граждан Кыргызстана находятся под риском стать жертвой торговли людьми, как внутри страны, так и за ее пределами. Причем, 70 процентов составляют мужчины, 30 - женщины. Об этом сегодня на конференции "Остановим работорговлю в Кыргызстане" сообщил глава программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности КР Андрей Селезнев.

По его словам, чаще всего это люди от 18 до 34 лет без высшего и среднего образования, испытывающие финансовые трудности. Их обычно используют для рабского труда, а после выработки отправляют на органы.

- С 2003 года Управление собрало информацию о 225 тысячах жертвах торговли людьми по всему миру. Растет и число преступников, получивших за это реальные сроки. Но несмотря на ратификацию международных актов и нацпрограмм, жертвы преступлений подвергаются уголовному преследованию, а настоящие преступники остаются на свободе. И это крайне опасное явление. Поэтому, многое зависит от просветительской работы. Хочу обратить внимание на исследование судебной практики по преступлениям, связанным с торговлей людьми. Оно выявило целый комплекс проблем. Ведь зачастую жертвы торговли людьми не готовы обращаться в правоохранительные органы, прекращение таких дел на этапе досудебного производства и т.д. На сегодняшний день УНП ООН даны рекомендации по повышению квалификации судей, прокуроров, следователей и адвокатов по делам, связанных с торговлей людьми с учетом новых УПК И УК, - отметил Селезнев.

Примечательно, что в последнее время Кыргызстан превратился в страну назначения, куда все чаще привозят жертв торговли людьми для дальнейшей эксплуатации.


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URL: https://www.vb.kg/380317
Теги:
ООН, рабство, торговля людьми, Бишкек, Кыргызстан
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