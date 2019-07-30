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Азимжану Аскарову суд оставил в силе пожизненный приговор

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- Екатерина Улитина
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Чуйский областной суд оставил в силе пожизненный приговор Азимжану Аскарову.

Сегодня коллегия суда рассмотрела обращение Аскарова и его адвоката Валерьяна Вахитова о смягчении наказания, в связи с вступлением в силу новых кодексов. Адвокат просил принять во внимание ухудшение здоровья своего подзащитного.

Прокурор выступил против сокращения наказания, заявив, что дела пожизненно заключенных не подлежат пересмотру.

Суд оставил приговор в силе, сославшись на то, что по статье, по которой осужден Азимжан Аскаров, в новых кодексах предусматривает пожизненное заключение.

Напомним, правозащитник и журналист Азимжан Аскеров был приговорен всеми инстанциями к пожизненному лишению свободы за участие в Ошских событиях 2010 года и убийство милиционера Мактыбека Сулайманова, который был сожжен заживо.

Известные международные правозащитные организации и комитет по правам человека ООН неоднократно обращались к властям Кыргызстана с просьбой пересмотреть дело Аскарова из-за нарушений прав человека, которые, якобы, имели место во время следствия и судебного разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/380321
Теги:
Азимжан Аскаров, приговор, суд, Кыргызстан
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