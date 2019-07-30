Семье погибшего при исполнении пограничника КР окажут материальную помощь

Тело утонувшего в реке военнослужащего контрактной службы уже опознано и находится в Джалал-Абадской области. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГПС КР.

Отмечается, что узбекская сторона передала погибшего кыргызской стороне сегодня утром в 8.20 через КПП "Баймак-Автодорожный". В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы и мероприятия, в том числе официальное опознание.

После того, как будет собран весь необходимый пакет документов семье погибшего выплатят страховку. Сумма еще пока не определена.

- У нас в пограничной службе принято оказывать не только официальную помощь, но и неофициальную. То есть военнослужащие, которые служили с погибшим, также окажут поддержку его семье, - сказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 29 июля в реке Чаткал на территории Республики Узбекистан было обнаружено тело военнослужащего войсковой части 2030 Б.Н.у., который 19 июля во время спуска к реке поскользнулся, упал и его унесло сильным течением.

Поисковые работы более 10 суток проводили военнослужащие ГПС Кыргызстана и КОГГ СГБ Узбекистана совместно с сотрудниками МЧС двух республик. Сильным течением военнослужащего отнесло на 11 км. от места падения.

Тело обнаружили спасатели МЧС Узбекистана.