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Цветы и деревья для любимого города (видеоролик)

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- ВБ
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Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" и "Тазалык" продолжают работу по озеленению столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Ассортимент, посаженных трудолюбивыми сотрудницами МП "Бишкекзеленхоз" цветов на клумбах Бишкека впечатляет. Ими высажено 2 млн 193 тысячи 432 цветка таких видов, как: сальвия, тагетес, агератум, львиный зев, алиссум, катарантус, колеус, цинерария, седум и много других видов и сортов. Теперь город выглядит совсем по-летнему.Помимо уже имеющихся клумб, где ежегодно высаживаются цветы, открылись и новые цветники. Эскизы будущих клумб составляются ландшафтными дизайнерами и агрономами Бишкекзеленхоза.

Также посажено 6 тысяч 341 саженец лиственных и хвойных пород деревьев, 1 тысячу 436 кустарников, 32 600 живой штук изгороди. Для организации качественного полива установлено 3 тысячи 596 погонных метров ирригационных лотков.

В осенний и зимний период будет дополнительно посажено 1 тысяча 565 саженцев лиственных и хвойных деревьев и 1 тысяча 565 кустарников. Весь посадочный материал выращен в собственном питомнике предприятия.

Сейчас полив зелёных насаждений осуществляется согласно графика, бесперебойно.

Дорогие горожане и гости столицы! Мы очень-очень просим вас беречь и любить цветы и деревья, а также проявлять бдительность и при малейшем подозрении на кражу обращаться в милицию и муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" по номеру: 37-53-30, 0709399977, либо на WhatsApp-канал ГУВД г.Бишкек 0708102000.

Мэрия Бишкека подготовила видеоролик, в котором в сопровождении красивого музыкального произведения демонстрируется насколько красива стала столица Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/380325
Теги:
мэрия, Тазалык, Бишкек, Кыргызстан, Бишкекзеленхоз
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